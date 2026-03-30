Der Linkspolitiker Bally Bagayoko wurde an die Spitze der Pariser Vorstadt Saint-Denis gewählt. Er hat lautstarke Gegner, die sich vor allem an einem stören: seiner Hautfarbe.

Es ist der Abend der französischen Kommunalwahlen Mitte März. Zu den Bürgermeistern, die auf Anhieb gewählt wurden, gehört Bally Bagayoko von der Linksaußen-Partei LFI (La France Insoumise). Der Moderator des TV-Senders LCI befragt ihn zu seinem Triumph in Saint-Denis, der „Stadt der Könige“. Denn in der berühmten Basilika in dem Pariser Vorort sind fast alle ehemaligen französischen Monarchen begraben. Saint-Denis sei „die Stadt der (toten) Könige und des lebendigen Volks“, antwortet Bagayoko in Anspielung an ein Zitat des kommunistischen Poeten Jean Marcenac.

Doch der Dichterspruch ist einigen rechtsextremen Politikern und Kommentatoren wohl nicht bekannt – oder sie übergingen ihn. Schnell verbreiten sie, dass Bagayoko, dessen Eltern vor seiner Geburt aus Mali nach Frankreich einwanderten, Saint-Denis als „Stadt der Schwarzen“ bezeichnet habe. Im Französischen klingen die Worte „rois“, Könige, und „noirs“, Schwarze, ähnlich. Doch handelt es sich wirklich um einen Verständnisfehler, wie manche erklärten – oder um eine gezielte Kampagne gegen Bagayoko? Immer wieder musste er sich für einen Ausdruck rechtfertigen, den er nie verwendet hat.

Und nicht nur das: Vor allem im Sender CNews, dessen Besitzer, der Milliardär Vincent Bolloré, rechtsextreme Meinungsmache betreibt, wurde er zur Zielscheibe. Der Philosoph Michel Onfray etwa bescheinigte Bagayoko die „Haltung eines dominanten Alphamannes“, da er gesagt hatte, Stadtmitarbeiter, die nicht hinter seinem politischen Projekt stünden, würden nicht vor die Tür gesetzt, aber von sich aus gehen – wie anderswo auch. „Das ist sehr stammesmäßig, aber wir leben nicht in einem primitiven Stamm“, so Onfray. Zuvor hatte der Psychologe Jean Doridot in dem Sender erklärt, im Zusammenhang mit Bagayokos Wahl sei es wichtig zu erwähnen, dass der Homo sapiens zur „Familie der sozialen Säugetiere und der großen Affen“ gehöre. Jeder Stamm verfüge über einen Anführer, der seine Autorität festigen müsse.

„Stadt der Marginalisierten“

Vor allem Politiker aus dem linken Lager reagierten entsetzt. Die LFI-Fraktionschefin Mathile Panot kritisierte einen „ungenierten Rassismus“ und kündigte an, die Rundfunkkontrollbehörde Arcom anzurufen. Inzwischen sagte auch Innenminister Laurent Nunez, er sei schockiert über die „inakzeptablen“ Attacken. Bagayoko selbst hat Klage eingereicht und organisiert am Karsamstag eine „Bürgerkundgebung“ vor dem Rathaus seiner Stadt. Der 52-Jährige ist in Saint-Denis aufgewachsen, war dort semi-professioneller Basketballspieler und -trainer, hatte eine Führungsposition bei den Pariser Verkehrsbetrieben RATP inne und engagiert sich seit über 20 Jahren in der Stadtpolitik.

Unabhängig vom Werdegang bleibe ein Schwarzer für manche„ein unehrliches, gefährliches, illegitimes, minderwertiges Wesen“, beklagte Ex-Fußballstar Lilian Thuram in der Zeitung „Le Monde“. Die Diskussion offenbare, dass Frankreich „eine uralte, tief verwurzelte Negrophobie anhaftet wie ein Fluch“, beklagte die Soziologin Solène Brun. Tatsächlich könne Saint-Denis, wo Menschen mit 150 verschiedenen Nationalitäten zusammenleben, dank einer neuen Politikergeneration zu einer „Stadt der Schwarzen und aller anderen“ werden, so Brun: „Eine Stadt im Dienste der Ausgegrenzten, der Stigmatisierten, der Marginalisierten – all jener, die man in Hochhäuser gepfercht hat, um die privilegierte Blase der Mächtigen nicht zu stören.“