Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes legt alarmierende Zahlen vor. Sie belegen viele Fälle der Ausgrenzung wegen der ethnischen Herkunft. SPD-Chefin Esken erntet indes Kritik für ihre Vorwürfe gegen die deutsche Polizei.

Eine Chinesin, die in Corona-Zeiten beim Arzt keinen Termin bekommt – ein Syrer auf vergeblicher Wohnungssuche, weil ein Vermieter „keine Kanaken“ will. Diese Menschen haben die Antidiskriminierungsstelle des Bundes um Hilfe gebeten. Sie sind zwei von vielen, wie aus dem Jahresbericht der Stelle hervorgeht, der am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Jeder Dritte beschwerte sich 2019 wegen ethnischer Diskriminierung. #

Der kommissarische Leiter Bernhard Franke fand klare Worte: „Deutschland muss mehr tun gegen rassistische Diskriminierung.“ Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) erklärte, die gesamte Gesellschaft müsse aufwachen und wachsam sein.

Bei Frankes Stelle nahmen die Beschwerden wegen rassistischer Diskriminierung am stärksten zu. Dem Jahresbericht 2019 zufolge wandten sich 1176 Mal Menschen an die Beratung, weil sie sich im Arbeitsleben oder bei Alltagsgeschäften wegen ihrer ethnischen Herkunft diskriminiert fühlten. Das sind zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahlen würfen „ein Schlaglicht auf die Diskriminierung in Deutschland“, seien aber nicht repräsentativ, sagte Franke. Nur ein Teil der Menschen wenden sich an die Stelle, wenn sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Franke sprach von einem „Grundrauschen der Ausgrenzung“.

Widerspruch für Esken

Franke forderte die Bundesregierung auf, eine Reform des Gleichbehandlungsrechts auf die Tagesordnung des Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus zu setzen. Auch gegenüber Behörden und der Polizei müssten Menschen gegen Diskriminierung geschützt werden. Franke unterstützte die Forderung der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken nach unabhängigen Beschwerdestellen, wandte sich aber gegen eine zentrale Anlaufstelle.

Esken hatte von einem „latenten Rassismus“ innerhalb der deutschen Sicherheitskräfte gesprochen. Sie erntete dafür aus anderen Parteien, aber auch aus der SPD teils deutlichen Widerspruch: „Es gibt keine Rechtfertigung dafür, die Integrität unserer Polizei strukturell in Frage zu stellen“, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD). Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) betonte: „Die absolute Mehrheit der Polizistinnen und Polizisten in Deutschland hat mit Rassismus absolut nichts am Hut.“ Jeder Einzelfall müsse konsequent aufgeklärt und geahndet werden. Dies gelte in allen Bereichen der Gesellschaft.