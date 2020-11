Mit Blick auf die täglichen Statistiken will das Robert-Koch-Institut höchstens von einem Teilerfolg des nunmehr dreiwöchigen Teil-Lockdowns sprechen. Sorge bereiten Meldungen, dass Spätfolgen selbst bei mildem Verlauf möglich sind.

Mehr als zwei Wochen nach Beginn des Teil-Lockdowns in Deutschland haben sich die Corona-Infektionszahlen aus Sicht des Robert-Koch-Instituts (RKI) auf hohem Niveau stabilisiert. „Sie steigen aktuell nicht weiter. Das ist eine gute Nachricht“, sagte RKI-Chef Lothar Wieler am Donnerstag in Berlin. „Wir wissen aber nicht, ob das schon eine Trendwende ist.“ Das bleibe abzuwarten. Die Lage sei weiterhin sehr ernst, betonte er. „Die Fallzahlen sind insgesamt sehr hoch. Viel zu hoch.“

Am Donnerstag meldete das RKI rund 22.600 nachgewiesene neue Infektionen innerhalb eines Tages. 13.370 Menschen sind nach den Daten in Deutschland seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, zuletzt wurden bundesweit 215 Todesfälle binnen eines Tages erfasst.

„Nicht über dem Berg“

Welche Maßnahmen zur Eindämmung wie lange bestehen bleiben müssten, vermöge er nicht zu sagen, betonte Wieler. Die Entscheidung treffe die Politik auf Basis des Infektionsgeschehens. Logisch sei aber, dass die Grundpfeiler des ganzen Konzepts wie Abstand halten, Hygiene, Maskentragen und Lüften noch über Monate bestehen bleiben müssten. „Wir sind noch lange nicht über den Berg.“

Seit Anfang November gilt in Deutschland ein Teil-Lockdown. Er soll nach bisheriger Planung bis Ende des Monats dauern. Vermutlich am Mittwoch wollen Bund und Länder erneut beraten.

Leistungsfähigkeit der Lunge leidet

Sowohl bei den Ansteckungen als auch auf den Intensivstationen sind aktuell immer mehr ältere Menschen von Corona betroffen. Die Anzahl der schweren Verläufe und auch die der Toten im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steige mit der bekannten Zeitverzögerung, ergänzte Ute Rexroth, Leiterin des RKI-Lagezentrums. Von schweren Verläufen seien jedoch nicht nur Menschen mit Risikofaktoren wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs oder Diabetes betroffen. Auch bei mildem Krankheitsverlauf könne es ernsthafte Spätfolgen geben wie etwa eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit der Lunge. Selbst nach monatelanger Reha hätten sogar jüngere Patienten mitunter Mühe, wieder einen normalen Alltag zu leben und in ihren Beruf zurückzukehren.

Bundesweit entwickelt sich das Infektionsgeschehen nach Analyse des RKI sehr unterschiedlich. Während sich die Lage zum Beispiel in den anfangs stark betroffenen Bundesländern wie Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen allmählich konsolidiere, sei in Berlin und Thüringen – anders als früher – eine stärkere Dynamik zu beobachten.