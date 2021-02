Nach fast dreieinhalbjährigem Prozess hat das Oberlandesgericht Celle den unter dem Namen Abu Walaa bekannten IS-Chefanwerber in Deutschland zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt.

Der 37-jährige Ahmad Abdulaziz Abdullah A. sei von der Dschihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) als „Vertreter in Deutschland eingesetzt“ und autorisiert worden, in ihrem Namen zu handeln sowie neue Mitglieder zu rekrutieren, sagte der Vorsitzende Richter Frank Rosenow am Mittwoch bei der Urteilsverkündung. Zusammen mit Abu Walaa wurden drei weitere Mitangeklagte zu teils langen Haftstrafen verurteilt.

Da er immer darauf achtete, auf Propagandavideos unerkannt zu bleiben, wurde Abu Walaa auch „Prediger ohne Gesicht“ genannt. Er war Imam der Moschee des inzwischen verbotenen Vereins „Deutscher Islamkreis Hildesheim“. Ein mitangeklagter Deutsch-Serbe, der acht Jahre Haft erhielt, nutzte seine Wohnung in Dortmund als Gebetszentrum und beherbergte dort auch zeitweise den späteren Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri.

Im November 2016 festgenommen

In der Urteilsbegründung listete das Gericht eine Reihe weiterer Islamisten auf, die von dem Dortmunder und einem mitangeklagten Türken aus Duisburg im Hinterzimmer von dessen Reisebüro radikalisiert wurden. Unter anderem wurden jungen Leuten dort Hinrichtungsvideos gezeigt. Der Duisburger wurde zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Die Angeklagten waren im November 2016 festgenommen worden. Der Mammutprozess hatte im September 2017 begonnen.

Die dramatischen Folgen der Radikalisierung schilderte das Gericht an Einzelschicksalen. So ließen sich Zwillingsbrüder aus Castrop-Rauxel, ein ehemaliger Bundeswehrsoldat und ein Student, von den Angeklagten aus Dortmund und Duisburg indoktrinieren und reisten nach Syrien aus. Beide starben als Selbstmordattentäter. Der eine riss zwölf irakische Soldaten mit in den Tod, der andere bei einem schweren Anschlag in Bagdad 140 Armeeangehörige. Bei ihrer Ausreise legten sie in der Türkei noch einen Stopp bei ihrer Mutter ein, die dort Urlaub machte, ohne über ihre eigentlichen Pläne zu reden.

Unbemerkt von den Sicherheitsbehörden blieb das Tun der Gruppe um Abu Walaa nicht. In Dortmund war regelmäßig ein Spitzel des LKA Nordrhein-Westfalen dabei, der sich auch an die Fersen Amris heftete. Die Bundesanwaltschaft stützte sich auch auf Informationen dieses V-Mannes, der für den Prozess aber keine Aussagegenehmigung erhielt. Ihr Kronzeuge war ein junger Mann aus Gelsenkirchen, der als Jugendlicher in islamistische Kreise geriet, sich dann aber vom IS abwandte und mit den Behörden zusammenarbeitete.