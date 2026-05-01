Die Regierung in Brüssel stoppt den Rückbau aller Reaktoren und will sie vom Betreiber Engie übernehmen.

Mit einem einzigen Tweet versetzt Bart de Wever die politische Landschaft Belgiens in helle Aufregung. Man werde den Rückbau aller Atomreaktoren im Land stoppen, schrieb der Premier auf dem Kurznachrichtendienst X. „Diese Regierung entscheidet sich für sichere, bezahlbare und nachhaltige Energie“, begründet er am Freitag die Pläne. Die Reaktionen auf die Ankündigung zeigen, wie tief gespalten Belgien in Sachen Nutzung von Atomkraft ist. Applaus kommt von den Koalitionspartnern des rechtskonservativen Premiers, die den Schritt einhellig als „kluge Entscheidung“ loben. Scharfe Kritik erntet Bart de Wever von der Opposition, allen voran die Grünen. Die Regierung kürze in einem rücksichtlosen Sparprogramm Renten und Sozialleistungen und sei nun gewillt, Milliardensummen in den Kauf von alten und defekten Atommeilern zu pumpen.

Bart de Wever legt in der Energiepolitik mit diesem Schritt eine radikale staatliche Wende an den Tag. Seit Jahrzehnten setzt Belgien auf die Privatwirtschaft und einen marktorientierten Ansatz. Den grundsätzlichen Kurswechsel in Sachen Energiepolitik hat das belgische Parlament bereits im vergangenen Jahr vollzogen, als der beschlossene Atomausstieg unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine rückgängig gemacht wurde.

Geplant ist nun, die beiden Meiler Tihange 3 und Doel 4 mindestens bis 2035 weiterzubetreiben. Allerdings stellten sich die Politiker den Weg dorthin offensichtlich einfacher vor, als er technisch ist. So ist bis heute nicht im Detail geklärt, wie die Laufzeitverlängerung vonstattengehen wird. Unklar ist auch, wie der radioaktive Abfall entsorgt wird und wie hoch die Kosten dafür sein werden.

Insgesamt will die Regierung sieben noch existierende Reaktoren vom bisherigen französischen Betreiber Engie übernehmen – damit „alle Optionen offenstehen“. Die Anlagen stammen aus den 70er und 80er Jahren und befinden sich zum Teil bereits im fortgeschrittenen Stadium des Rückbaus. Darunter ist der umstrittene Reaktor Tihange 2, der 2023 abgeschaltet wurde. Auch deutsche Politiker und Atomkraftgegner hatten sich jahrelang für die Stilllegung eingesetzt, nachdem Experten 2012 Tausende kleine Risse im Reaktordruckbehälter entdeckt hatten. Die Anlage liegt nur knapp 50 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt.