Ein Schreiben ohne Absender: Wie der Vatikan den Reformprozess der deutschen Katholiken rügt.

Das Schreiben aus dem Vatikan an die deutschen Katholiken ist eine deutliche Warnung – mal wieder. Der angestoßene Synodale Weg – ein Reformprozess in der katholischen Kirche in Deutschland