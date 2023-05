Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der britische Gesundheitsminister in inniger Umarmung mit einer Mitarbeiterin. Und das in der Hochphase der Corona-Pandemie. Matt Hancock konnte den Skandal nicht aussitzen. Jetzt trat er zurück. Was dies für die Regierung in London bedeutet.

Zwei Tage lang hatte er versucht, die Affäre auszusitzen. Doch schließlich wurde der Druck zu groß, und Matt Hancock musste als britischer Gesundheitsminister zurücktreten. Der 42-jährige