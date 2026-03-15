Die ernüchternde Klimabilanz zeigt: Es müssen alle nur denkbaren Anreize für erneuerbare Energien geschaffen werden. Die Zeit drängt.

Der Frühling ist da, die Tage aber sind finster – weltpolitisch und in Sachen Klimaschutz. Der steht angesichts der schweren internationalen Konflikte mit dem Iran-Krieg als jüngstem Beispiel und der handels- und wirtschaftspolitischen Probleme bei vielen nicht mehr ganz oben auf der Agenda. Die gerade für die nachfolgenden Generationen verheerenden Folgen des Klimawandels allerdings machen keine Pause.

Eine kraftlose Wirtschaft will niemand

Die Klimabilanz 2025 zeigt, dass Deutschland in dieser Hinsicht kaum vorankommt. Der Ausstoß an Treibhausgasen hat sich laut Umweltbundesamt gegenüber 2024 nur um 0,1 Prozent verringert. Und das vor allem wegen des deutlichen Rückgangs in der Industrie. Der hat vornehmlich mit geringerer Produktion zu tun aufgrund der weiter schwachen Konjunktur. Eine kraftlose Wirtschaft aber will niemand, auch nicht, wenn dabei etwas klimaschädliches CO 2 eingespart wird.

Auch in Sachen Solar: Impulse bleiben nötig