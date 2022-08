Beim Elektronischen Rezept ist eine jahrelange Hängepartie zu besichtigen. In 18 europäischen Ländern sind die E-Rezepte längst etabliert sind.

Eigentlich sollte es schon seit Jahresbeginn funktionieren. Doch die Sache hakte wegen technischer Probleme. Jetzt sollte ab diesem Donnerstag (1. September) die schrittweise Einführung in Praxen und Kliniken der beiden ausgewählten Modellregionen Westfalen-Lippe (Nordrhein-Westfalen) und Schleswig-Holstein starten. Doch erneut ist das Projekt ins Stocken geraten.

Dabei ist die Idee ganz einfach: Die bisherige Zettelwirtschaft soll ein Ende haben. Die Arztpraxis kann Rezepte etwa über die elektronische Gesundheitskarte an die Patienten übermitteln. Seit Juli existiert dafür eine App namens „Das E-Rezept“. Patienten lösen das E-Rezept dann entweder persönlich in einer Vor-Ort-Apotheke ein oder senden es per Smartphone an ihre Apotheke, die das gewünschte Medikament dann liefert. Die Bestellung in einer Online-Apotheke wird ebenfalls vereinfacht, da ein Versenden durch die Versicherten per Post entfällt.

Arztpraxen sollen weniger Bürokratie haben

Allerdings verfügen viele Versicherte noch gar nicht über die elektronische Gesundheitskarte. Alternativ kann der QR-Code auch per Mail oder SMS an die Patienten versandt werden. Patientinnen und Patienten, die kein Smartphone haben oder dies nicht für die Verwaltung ihrer E-Rezepte nutzen wollen, können auf Wunsch auch einen Papierausdruck mit einem 2D-Barcode erhalten.

Die Idee hinter dem E-Rezept: Arztpraxen haben weniger Bürokratie durch die Vereinfachung von Dokumentations- und Abrechnungsprozessen. Patienten sparen Wege, insbesondere in ländlichen Räumen. Auch Video-Sprechstunden werden so besser möglich.

Zeitplan gerät ins Wanken

Die Apotheken meldeten in der vergangenen Woche Vollzug: Von den bundesweit etwa 18.000 Apotheken hätten sich schon 55 Prozent als startklar für das E-Rezept erklärt, teilte die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände mit: „In den beiden Startregionen Westfalen-Lippe und Schleswig-Holstein sind es sogar etwa drei Viertel.“

Doch es gibt Widerstände. Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) teilte vergangene Woche mit, sie ziehe sich – wegen Bedenken der Datenschützer – bis auf Weiteres aus der Rolloutphase zurück. Begründung: Die Landesdatenschutzbehörde bemängelt, dass eine ungeschützte und unverschlüsselte elektronische Übermittlung des E-Rezepts per E-Mail und SMS nicht datenschutzkonform sei. Arztpraxen dürften nicht auf „unsichere Verfahren“ zurückgreifen, „bei denen das Risiko besteht, dass solche Daten abgefangen oder kopiert würden“. Es genüge nicht, dass der Patient dem E-Mail-Versand zustimme. Bleiben also nur noch die Zahnärzte in Schleswig-Holstein sowie die Ärzte und Zahnärzte in der Kammerregion Westfalen-Lippe, wo sich zum Start rund 250 Arztpraxen beteiligen.

Damit könnte der ganze Zeitplan ins Wanken geraten. Eigentlich sollte das Projekt auf sechs weitere Test-Bundesländer ausgeweitet werden, sobald in den Modellregionen 25 Prozent der Verordnungen elektronisch erfolgen und die Fehlerquote begrenzt bleibt.

Fehlende Akzeptanz

Dass von ärztlicher Seite neben Datenschutz aber noch weitere Einwände bestehen, zeigte vergangene Woche die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV). Die niedergelassenen Ärzte stünden der Digitalisierung grundsätzlich offen gegenüber – „wenn sie denn funktioniert und den Praxen die Arbeit erleichtert“, sagte der Vorstandsvorsitzende Andreas Gassen. Doch beim E-Rezept sei man noch meilenweit von einem reibungslosen Funktionieren entfernt.

Gassen verwies auf aktuelle Ergebnisse einer Online-Umfrage der KBV bei rund 4000 Praxen. Der größte Kritikpunkt: Die Arbeitsabläufe in den Praxen würden nicht erleichtert, sondern sie nähmen deutlich mehr Zeit als vorher in Anspruch. „Viele Ärztinnen und Ärzte hinterfragen den Sinn einer Digitalisierung, die mehr Papier produziert als vorher.“

Zu den am häufigsten genannten Problemen zählen ferner das Einlösen in der Apotheke und die fehlende Akzeptanz unter den Patienten. Besonders ältere Menschen verstünden die Änderung nicht.

Auch interessant: Das wird sich durch das E-Rezept ändern