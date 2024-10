Die Deutsche Rentenversicherung beklagt Einsparungen beim Haushalt auf ihre Kosten. 2023 standen den Ausgaben aber noch höhere Einnahmen gegenüber. Auch, weil es einen Rekord bei den beitragspflichtigen Beschäftigten gab.

Mit Blick auf die Zukunft erwartet der Vorsitzende des Bundesvorstands der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV), Alexander Gunkel (Arbeitgeberseite), ein schwierigeres Fahrwasser. Denn die Einsparbemühungen des Bundes machten auch vor der gesetzlichen Rentenversicherung nicht Halt. Im Fokus stehen dabei die Bundeszuschüsse, also Steuermittel in Höhe von über 110 Milliarden Euro im Jahr 2023. Deren Anteil an den Einnahmen der gesetzlichen Rentenkasse lag laut DRV bei 22 Prozent.

Gerechter über Steuergeld

Gunkel kritisiert im Jahresbericht 2023, dass der Gesetzgeber die Bundeszuschüsse zwischen 2024 bis 2027 jährlich um weitere 1,2 Milliarden Euro kürzen wolle, nachdem bereits zwischen 2022 und 2025 die jährlichen Sonderzahlungen in Höhe von 500 Millionen Euro gestrichen worden seien. „Das bedeutet, dass die Bundesregierung ihren Haushalt mit den Beiträgen der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und der Arbeitgeber saniert“, führt Gunkel an.

Er hat dabei wohl auch im Blick, dass die Rentenversicherung Leistungen auszahlt, denen keine Einnahmen aus der Sozialversicherung gegenüberstehen. Dazu gehört beispielsweise die Rente für Mütter. Hierbei handelt es sich um gesamtstaatliche Aufgaben. Solche Leistungen gehören auch nach Meinung von Ökonomen zur Gänze über Steuergeld finanziert und nicht über die viel schmalere Basis der Beitragszahler.

Früher oder stärker

Anja Piel, die als alternierende Vorsitzende des DRV-Bundesvorstands die Arbeitnehmerseite vertritt, befürchtet im Jahresrentenbericht 2023, dass als Folge der Etateinsparungen die Rücklage der Rentenversicherung schneller abgebaut wird. Dies könne dazu führen, „dass der Beitragssatz früher oder stärker angehoben werden muss als bislang prognostiziert“. Der Beitragssatz auf Arbeitseinkommen, den sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen, liegt derzeit bei 18,6 Prozent des Bruttolohns. Auch Piel kritisiert, dass auf diese Weise der Bundesetat auf „den Schultern der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler in der gesetzlichen Rentenversicherung“ konsolidiert werde.

Die gesetzliche Rentenversicherung betreut rund 58 Millionen Versicherte. Mit Stichtag 1. Juli 2023 waren davon 21,2 Millionen Rentnerinnen und Rentner. Obwohl das wirtschaftliche Umfeld im Jahr 2023 ungünstig war – Inflation, hohe Zinsen, Schrumpfen der deutschen Volkswirtschaft – meldet die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) in ihrem Jahresbericht höhere Einnahmen als 2022.

Überschuss verbucht

Mit 381,2 Milliarden Euro hätten die Einnahmen 2023 um 5,0 Prozent über denen des Vorjahrs gelegen. Den Einnahmen standen um 5,6 Prozent gestiegene Ausgaben in Höhe von 379,8 Milliarden Euro gegenüber. Unterm Strich wurde aber laut Alexander Gunkel für 2023 ein Überschuss von 1,5 Milliarden Euro verbucht.

Die Rücklage der Rentenversicherung, mit der übers Jahr hinweg Ausgabenschwankungen ausgeglichen werden sollen, lag am Stichtag 31. Dezember 2023 mit 45 Milliarden Euro – und damit bei 1,7 Monatsausgaben – über dem gesetzlich vorgesehenen Korridor. Dieser bewegt sich zwischen 0,2 bis 1,5 Monatsausgaben.

Positive Lohnentwicklung

Doch wie kam es zu höheren Einnahmen für die Rentenversicherung, da doch allenthalben über fehlende Mitarbeiter geklagt wird? Die Antwort der Deutschen Rentenversicherung: Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hat im November 2023 mit 35,1 Millionen Beschäftigten einen historischen Höchststand erreicht. Wegen des großen Bedarfs an Fachkräften hätten viele Unternehmen versucht, Mitarbeiter zu halten. Der Anteil von Frauen bei Erwerbsarbeit, so geht aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervor, hat sich ebenfalls erhöht.

Dass die Rentenversicherung 2023 höhere Einnahmen erzielen konnte, liegt aber auch daran, dass sich die Löhne positiv entwickelt haben. Sprich: dass es zu teils hohen Tarifabschlüssen kam. Zusammen mit der Zunahme bei der Erwerbstätigkeit kam es so laut DRV zu zusätzlichen Beitragseinnahmen in Höhe von 14 Milliarden Euro im Vergleich zu 2022.