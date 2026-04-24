Die Atomwaffenmächte wollen von ihrer Verpflichtung zur Abrüstung nichts mehr wissen. Das bringt die Welt näher an einen Einsatz der apokalyptischen Waffe.

Während in New York ab Montag die Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrags startet, führen die beiden größten Nuklearmächte Kriege. Und sie drohen mit dem Einsatz der atomaren Massenvernichtungswaffen: die USA unter Präsident Donald Trump gegen den Iran und Russland unter Staatschef Wladimir Putin bei seinem Ukraine-Feldzug.

Der Atomwaffensperrvertrag hingegen bildet seit mehr als einem halben Jahrhundert das Fundament der globalen nuklearen Ordnung – und er soll die Menschheit vor dem apokalyptischen Grauen eines Atomkriegs schützen. Doch skrupellose Politiker, nicht nur Putin und Trump, schlagen auf die nukleare Ordnung ein, sie zerbröselt vor den Augen der Welt.

Nicht einmal eine Abschlusserklärung

Die Überprüfungskonferenz findet in der Regel alle fünf Jahre statt. Nachdem die beiden vergangenen Konferenzen nicht einmal eine Abschlusserklärung zustande gebracht hatten, wäre nun schon viel gewonnen, wenn die rund 190 teilnehmenden Staaten ihre Unterstützung für das Abkommen ausdrücken würden.

Der Atomwaffensperrvertrag aus dem Jahr 1970 nennt fünf offiziell anerkannte Atomwaffenstaaten: die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien. Alle anderen Mitgliedsländer verzichten auf die Bombe. Im Gegenzug verpflichten sich die fünf Atomwaffenmächte dazu, das Wettrüsten zu beenden und langfristig eine allgemeine und vollständige Abrüstung anzustreben.

Doch genau davon, von der kompletten Aufgabe ihrer Massenvernichtungswaffen, wollen die offiziellen Nuklearwaffenstaaten heute leider nichts mehr wissen, allen voran Russland, die USA und China. Ihnen kommt zugute, dass in dem Vertrag kein verpflichtender Zeitrahmen für die Verschrottung der Sprengköpfe und Trägersysteme vorgeschrieben wurde.

135.000 Atomsprengköpfe weltweit

Und auch das jüngste Abkommen zwischen den Schwergewichten USA und Russland ist gerade erst ausgelaufen: der „New Start-Vertrag“ zur Reduzierung strategischer Nuklearwaffen. Damit gibt es zum ersten Mal seit 1972 keine verbindlichen Obergrenzen für die Größe der russischen und US-amerikanischen Atomwaffenarsenale.

Schätzungen gehen davon aus, dass alle neun Atomwaffenmächte über 12.187 Sprengköpfe verfügen. Mehr als 90 Prozent stehen unter dem Kommando Russlands und der USA. Von allen Waffen sind 9745 einsatzbereit. Das entspricht 135.000 Sprengköpfen mit der Zerstörungskraft der US-Bombe, die den Menschen in der japanischen Stadt Hiroshima 1945 Tod und Verderben brachte. Neben den fünf Vertrags-Atommächten eigneten sich vier weitere Staaten die zerstörerischen Waffen außerhalb des Paktes an: Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea.

Die gewaltigen Arsenale der Nuklearmächte, ihre Drohungen und ihre Aggressionen tragen wiederum dazu bei, dass weitere Länder eine atomare Bewaffnung anstreben. Die eigene Bombe wird als eine Art Lebensversicherung betrachtet. Beispiel Iran: Die USA werfen Teheran den Griff nach der Bombe vor. Dass der Iran Teile seines Atomprogramms vor internationalen Inspekteuren zuletzt verbarg, nährte diesen Verdacht. Trumps Drohung, die iranische Zivilisation auszulöschen, markierte dann allerdings bereits den nächsten Tiefpunkt.