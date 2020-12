Der unabhängige Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, will sein Amt vorzeitig niederlegen. Die Erklärung für den Schritt deutet er nur an.

Nach mehr als neun Jahren werde er sich zum Ende dieser Legislaturperiode der Bundesregierung aus dem Amt zurückziehen, auch um sich neuen Herausforderungen stellen zu können, teilte der 61-Jährige überraschend am Freitag mit. Die Bundesregierung nahm die Entscheidung Rörigs „mit großem Bedauern zur Kenntnis“, respektiere diese aber. Rörig habe im Kampf gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen viel bewegt, sagte ein Sprecher des Bundesfamilienministeriums.

Rörig hat das Amt 2011 von Christine Bergmann übernommen. Die Stelle wurde unter seiner Führung aufgewertet. Im vergangenen Jahr wurde er für eine neue fünfjährige Amtszeit berufen. Rörig wäre regulär also bis 2024 im Amt. Der ausgebildete Jurist arbeitete zuvor 13 Jahre lang im Bundesfamilienministerium und war Richter am Arbeitsgericht Berlin.

Einsatz für mehr Kinderschutz

Der Missbrauchsbeauftragte erklärte, es freue ihn, „dass trotz geringer Ressourcen und ohne gesetzlichen Auftrag zukunftsfähige Strukturen der Betroffenenbeteiligung und unabhängigen Aufarbeitung auf Bundesebene etabliert werden konnten“. Er forderte, das Amt weiter zu stärken und auf gesetzlicher Grundlage dauerhaft fortzuführen.

Rörig trat beharrlich für einen intensiveren Kinderschutz ein und forderte immer wieder konsequente Schritte, um sexuelle Gewalt in Deutschland stärker einzudämmen. Er verwies auf jährlich mehr als 20.000 Fälle von Kindesmissbrauch und „Kinderpornografie in Terabyte-Dimension“. Kürzlich erst mahnte Rörig einen erheblichen Nachbesserungsbedarf beim Kampf gegen den Missbrauch von Kindern und Jugendlichen an. Im Familienausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags beklagte er, dass es bislang „keinen erkennbaren Rückgang der Fallzahlen“ gebe. Rörig sprach von einer „erschreckenden Normalität“.

Anfang des Jahres hatte Rörig einen „Pakt gegen sexuellen Missbrauch“ gefordert. Dafür werde die Unterstützung aller Bürger benötigt. Ausdrücklich appellierte er an den „ersten Mann im Staat“, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er müsse „diesen Abgrund der Gesellschaft in seine Reden aufnehmen“ und damit die Priorität erhöhen, sagte Rörig.