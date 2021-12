Wegen der hoch ansteckenden Omikron-Variante überlegt die Bundesregierung, die Zeitspanne der Corona-Quarantäne zu ändern. Personalengpässe bei Polizei und Feuerwehr, im Gesundheitssystem und in Teilen der Wirtschaft sollen so verhindert werden.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bestätigte Überlegungen, die Quarantänedauer eventuell zu verkürzen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hielt sogar eine Befreiung von dreifach Geimpften von der Quarantäne für möglich. „Wenn sich viele Menschen anstecken und in Quarantäne müssen, besteht die Gefahr, dass wir Probleme bei der Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur bekommen“, erklärte Holetschek dem Nachrichtenportal „Watson“. Denkbar wäre deshalb „eine Befreiung von der Quarantäne für geboosterte Kontaktpersonen“.

Befürchtet werden durch einen starken Anstieg der Infektionszahlen durch Omikron Personalengpässe im Gesundheitswesen, bei Polizei und Feuerwehr oder in Teilen der Wirtschaft. Denn in Deutschland empfiehlt das Robert-Koch-Institut (RKI) derzeit bei einer Ansteckung mit der Omikron-Variante noch, dass sich Infizierte und ihre Kontaktpersonen für 14 Tage isolieren beziehungsweise in Quarantäne begeben sollen. Das schließt auch Geimpfte und Genesene ein.

Einige Länder haben Quarantäne bereits verkürzt

Lauterbach sagte am Mittwochabend in den ARD-„Tagesthemen“, aus der Ausbreitung der Omikron-Variante müssten Schlüsse gezogen werden. Die Frage sei, „was bedeutet das zum Beispiel für die Quarantänedauer, was bedeutet das für Kontaktreduzierungen“. Er wolle dies aber „sauber vorbereiten“, sagte Lauterbach. „Da ist ein Schnellschuss falsch.“ Der Minister verwies darauf, dass sich der Expertenrat der Bundesregierung mit der Situation befasse, ebenso das RKI. „Wir werden in der nächsten Woche sicherlich gute Vorschläge unterbreiten können, spätestens.“ Für den 7. Januar ist ein erneutes Bund-Länder-Treffen zur Lage angesetzt.

Einige Länder haben bereits die Quarantänezeiten reduziert. In den USA wurde sie für symptomfrei Infizierte von zehn auf fünf Tage verringert. Spanien, Portugal und Argentinien kündigten eine Verkürzung von zehn auf sieben Tage an.

Angesichts einer drohenden neuen Corona-Welle wollen die Kultusminister und -ministerinnen der Länder am kommenden Mittwoch kurzfristig in einer Videokonferenz über die Lage an den Schulen beraten. Die nächste reguläre KMK-Sitzung war ursprünglich erst für den 10. Februar geplant.