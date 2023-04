Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gibt es wieder offenen Krieg in der Ukraine? Der Videogipfel zwischen Joe Biden und Wladimir Putin an diesem Dienstag ist eine kritische Chance, erstmal in neue Verhandlungen einzusteigen.

Man werde ziemlich ausführlich und lang miteinander reden, so Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag über die Videoschalte zwischen Joe Biden und Wladimir Putin an diesem Dienstag. Weder Moskau noch Washington lassen Zweifel daran,