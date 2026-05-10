Ein Konflikt-Vermittler braucht allseitiges Vertrauen. Im Fall des von Wladimir Putin in Spiel gebrachten Ex-Kanzlers fehlt diese Voraussetzung.

Es wäre nicht das erste Mal, dass ein ehemaliger Staatsmann in einem kriegerischen Konflikt vermittelt. Das kann funktionieren – wenn der Vermittler das Vertrauen aller Konfliktparteien genießt. Diese entscheidende Voraussetzung aber erfüllt Gerhard Schröder offensichtlich nicht. Aufgrund seines hoch umstrittenen geschäftlichen Engagements mit Russland und insbesondere wegen seiner persönlichen Nähe zu Wladimir Putin taugt der frühere Bundeskanzler einfach nicht für diese Aufgabe. Es ist jedenfalls kaum vorstellbar, dass die Ukraine, die hier das entscheidende Wort hat, dieser Personalie zustimmt.

Für Putin läuft es im Ukraine-Krieg derzeit nicht gut

Putins Vermittlervorschlag ist deshalb in erster Linie eine Nebelkerze. Für den Kremlchef läuft es im von ihm angezettelten Ukraine-Krieg derzeit militärisch augenscheinlich nicht gut; in Russland selbst wächst die Unzufriedenheit. In dieser Situation demonstriert Putin seine vorgebliche Bereitschaft zu Verhandlungen – genau wissend, dass solch ein Vorstoß in Teilen der westlichen Gesellschaften und insbesondere in Deutschland auf fruchtbaren Boden fällt. Die ersten Reaktionen geben ihm durchaus recht.

Interessant ist immerhin, dass Putin damit eine „europäische“ Lösung ins Spiel bringt. Lange Zeit war beim Thema Ukraine-Krieg US-Präsident Donald Trump Putins erster Ansprechpartner, Europa kam lediglich die Zuschauerrolle zu.