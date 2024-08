Der Kreml-Herrscher wurde durch die ukrainische Offensive kalt erwischt. Völkerrechtlich ist es legitim, dass die Ukraine den Aggressor auf dessen Territorium bekämpft. Ob es politisch klug ist, ist aber eine andere Frage.

Seit einer Woche operieren ukrainische Armee-Einheiten in der russischen Region Kursk. Die Umkehrung der Rollen von Besatzern und Besetzten bietet Raum für Satire. So kursieren Videos über ein angeblich geplantes Referendum zum Beitritt von Kursk zur Ukraine, das ähnlich ergebnisoffen wäre wie die von Moskau durchgeführten Referenden in den besetzten ukrainischen Gebieten. Im Internet wird auch die Erwartung geäußert, dass Sahra Wagenknecht und der Papst Putin nun eine baldige Kapitulation nahe legen, weil Widerstand gegen eine Invasion ja ihrer Ansicht nach gegen die Pflicht zum Frieden verstoße.

Putin steht nun blamiert da, weil er sich von den Ukrainern überrumpeln ließ. Aber es nicht auszuschließen, dass er derjenige ist, der doch noch zuletzt lacht. Es ist schwierig, sich ein exaktes Bild von der aktuellen militärischen Lage zu machen. Eine wichtige Quelle sind derzeit oft russische Militärblogger. Westliche Experten sind vorsichtig, vor allem, wenn es um Prognosen für die weitere Entwicklung geht. Oft zeichnen sie derzeit nur mögliche Szenarien, vermeiden aber klare Aussagen zu deren Wahrscheinlichkeit.

Offensive trotz eigener kritischer Lage

Auf den ersten Blick konnte die Überraschungsoffensive der Ukrainer angesichts der eigenen kritischen Lage vor allem an der Front im Donbass wie eine Schnapsidee wirken. Historische Parallelen gab es scheinbar mit der irrsinnigen Sizilien-Expedition der Athener in der Zeit des Peloponnesischen Krieges (415 bis 413 vor Christus) oder Hitlers Ardennenoffensive in der Endphase des Zweiten Weltkriegs.

Nach einer Woche ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Die Ukrainer sind bisher mit Augenmaß vorgegangen und haben einiges erreicht. Angesichts der weiter großen Risiken ist ein definitiver Erfolg aber alles andere als gesichert und auch ein Desaster noch durchaus möglich.

Russland verlegt Truppen nach Kursk

Dank des Überraschungseffektes ist es den Ukrainern gelungen, mit relativ geringem Aufwand nicht unerhebliche Gebietsgewinne zu erzielen. Interessant ist vor allem die Stadt Sudscha, die an einer Eisenbahnstrecke nach Belgorod liegt. Hier befindet sich eine Anlage des Gaskonzerns Gazprom an der letzten Pipeline, die Europa (darunter Ungarn) mit russischem Gas versorgt. Für die Moral der Ukrainer sind solche Erfolge viel wert. Noch wichtiger für die Bewertung der Offensive ist aber wohl, inwieweit sich Russland veranlasst sieht, Truppen von anderen Frontabschnitten abzuziehen und in den Raum Kursk zu verlegen. Dies geschieht derzeit offenbar – aber in welchem Maße bedrängte ukrainische Truppen dadurch an ihren Frontabschnitten entlastet werden, ist noch nicht klar abzusehen. Wenn es der Ukraine durch die Kursk-Offensive gelingt, diese Frontabschnitte so indirekt stärker zu entlasten als wenn die bei Kursk eingesetzten Einheiten in den Donbass geschickt worden wären, hat sich die Offensive gelohnt.

Falls es die Ukraine schafft, sich in der Region Kursk zu behaupten, verbessert das auch die Position für künftige Verhandlungen über einen Waffenstillstand. Dafür ist aber sicherlich verstärkte Militärhilfe des Westens erforderlich, insbesondere für die Luftverteidigung. Bleibt die dagegen aus, wird Putin wohl weiter hoffen, dass er sich am Ende militärisch durchsetzt und es Verhandlungen nur dann gibt, wenn die Ukraine zuvor de facto kapituliert.

