Weil die Front erstarrt ist, legt Russland ukrainische Städte in Schutt und Asche. Der Wille der Ukraine soll gebrochen werden. Warum der Kreml in der Sackgasse steckt.

Bei dem massiven Bombardement am Wochenende setzte die russische Armee ihre neue Superrakete ein, die auch Atomsprengköpfe tragen kann. Die Waffe trägt den lieblichen Namen Oreschnik, zu Deutsch „Haselstrauch“. Doch die Moral der Überfallenen wankt nicht. So heftig die Luftangriffe auch sind, so massiv Russland die ukrainischen Stellungen an der Front unter Feuer nimmt, der Krieg steckt fest.

Im fünften Jahr des Krieges ist der Feldzug an einem toten Punkt angekommen. Das ukrainische Heer konnte zuletzt besetzte Gebiete im Donbass zurückerobern. An anderen Abschnitten der Kampflinie erzielt Russland kleine Gewinne. Nach einem von der Aufrüstung ausgelösten Zwischenhoch geht es mit der russischen Wirtschaft bergab.

Erstes Szenario

Im ersten Quartal sank die Wirtschaftsleistung. Und mit ihren Drohnen und Raketen trägt die Ukraine den Krieg nach Russland. Selbst in Moskau gibt es Einschläge. Präsident Wladimir Putin hat sich in eine Sackgasse manövriert.

In der russischen Elite werden zwei Szenarien diskutiert, wie mit dieser schwierigen Lage umgegangen werden sollte. Sie sind nach zwei Sowjetführern benannt – Josef Stalin und Leonid Breschnew. Das Stalin-Szenario hieße für Russland, in den totalen Krieg umzuschalten. Das Land würde generalmobilisiert, die Männer in die Armee einberufen, im Innern würde der Druck auf die Zivilbevölkerung durch Säuberungen noch weiter erhöht. Vorbild ist der „Große Vaterländische Krieg“ gegen Nazi-Deutschland von 1941 bis 1945.

So stark das Motiv in der Propaganda des Kremls bemüht wird, so wenig überzeugend ist es. Denn es ist nicht Russland, das von einer fremden Macht überfallen wird, sondern es selbst hat ein Nachbarland mit Krieg überzogen. Die Ukrainer sind der Propaganda zufolge ein von einer finsteren, faschistischen Clique unter Präsident Wolodymyr Selenskyj verführtes Brudervolk („Kleinrussen“).

Das Afghanistan-Szenario

Bleibt also das zweite Szenario, das den Namen von Breschnew trägt, der als erster Generalsekretär die Sowjetunion zwischen 1964 und 1982 beherrschte.

Eigentlich müsste es Afghanistan-Szenario heißen. Es bezieht sich auf den Afghanistan-Krieg der Sowjetunion. Im Jahr 1979 marschierte dort die Rote Armee ein, um die angeschlagenen Kommunisten an der Macht zu halten. Trotz technischer Überlegenheit gelang es der damaligen Supermacht nicht, Afghanistan vollständig unter Kontrolle zu bringen.

Dennoch wurde den Menschen erzählt, Moskau habe die Lage im Griff. Zehn Jahre dauerte die Besatzung, dann zogen die Soldaten ab. Die Niederlage in Afghanistan war einer der Gründe für den Zerfall der Sowjetunion, den Putin als die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts begriff. Dennoch spricht derzeit alles dafür, dass er sich irgendwann für das Szenario eines Abzugs entscheiden muss, denn für die Variante Stalin fehlen ihm Begründung und Rückhalt. Der Kampf in der Ukraine geht vorerst weiter.

Putin sucht einen Ausweg

Zuletzt haben sich die Anzeichen dafür gemehrt, dass Putin aus der Sackgasse entweichen will. Die USA haben wegen des Irankriegs genug zu tun und kümmern sich nicht mehr um die Ukraine. Der Kremlchef selbst brachte Altkanzler Gerhard Schröder als Verhandler ins Spiel, was in Berlin als Testballon gewertet wurde. Am Dienstag ist der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umerow zu Gesprächen in der deutschen Hauptstadt eingetroffen, wie das Nachrichtenportal Politico berichtet.

Der SPD-Außenpolitiker Rolf Mützenich plädiert dafür, den sich öffnenden Spalt in der Tür zu nutzen. „Es ist gut und richtig, dass sich mittlerweile auch bei uns die Erkenntnis durchsetzt, dass es neben der Unterstützung der Ukraine weiterer Anstrengungen bedarf, um zu einem Ende des Überfalls Russlands zu kommen“, sagte er. Der frühere Fraktionschef wurde als „Russlandversteher“ in den zurückliegenden Jahren heftig kritisiert. Er hält es für nötig, dass die Europäer nun selbst aktiv eine Waffenruhe vermitteln.