In der Corona-Krise ist auch Kremlchef Wladimir Putin unter Druck, wie so viele andere Staatschefs. Eigentlich müsste er unpopuläre Entscheidungen treffen. Doch er trifft vor allem ungeschickte.

Eigentlich sollte vergangene Woche in Russland per Referendum die neue Verfassung endgültig aus der Taufe gehoben werden. Die Russen sollten ihren Segen dafür geben, dass der 67-jährige Staatschef Wladimir Putin bis ins greise Alter die Macht behält. Aber wegen der Corona-Pandemie ging das – erstmal – nicht. Putin musste, wohl schweren Herzens, das Referendum auf unbestimmte Zeit vertagen.

Bis zuletzt versuchte der Kremlchef, die Krise öffentlich kleinzureden, um sein Machtprojekt durchziehen zu können. Die im März sich abzeichnende Corona-Katastrophe fand demnach nur im Ausland statt. Und die Berichte darüber – alles angeblich Fake News.

Hilfe nach Amerika geschickt

Mitte März waren in Russland offiziell nur 114 Personen infiziert. Die Grenze zu China war schon im Januar geschlossen worden. Und so erklärte der Präsident, man habe mit entschlossenen Maßnahmen eine massenhafte Verbreitung der Krankheit verhindert. Gleichzeitig inszenierte sich Putin wie üblich als Staatsmann von Weltrang, schickte medizinische Militärhilfe nach Italien, Beatmungsgeräte in die USA. Man selbst sei ja gegen die Seuche gefeit. Der kremlnahe TV-Doktor Alexander Mjasnikow verkündete, in Russland sei die reale Chance, sich mit Covid-19 anzustecken, gleich null. Nun sind es offiziell immerhin knapp 60.000 Infektionen in Russland. Rund 500 Todesopfer sind mindestens zu beklagen.

Erst Anfang April trat auch Russland auf die Bremse, die Kommunalchefs – deren Macht die neue Verfassung übrigens abschaffen soll – ergriffen drastische Quarantänemaßnahmen. Putins Sprecher Dmitri Peskow dagegen tauchte mit einem elektronischen Virenblocker am Revers auf. Experten streiten, ob der Chlordioxid-Apparat effektiv, nutzlos oder gar gefährlich ist. Das gilt zur Zeit für viele Maßnahmen, die im Kreml beschlossen werden.

Arbeitsfrei? Unternehmer sind entsetzt

Die Pannenserie begann mit einem TV-Auftritt, bei dem Wladimir Putin der Wirtschaft angesichts der weltweiten Krise Steuererleichterungen und dem Volk eine „arbeitsfreie Woche“ versprach, bei vollem Lohn. Es gab entsetzte Anfragen von Mittelstandsunternehmen, wer das bezahlen solle. Putin aber verlängerte eine Woche später die „arbeitsfreie“ Zeit bis Ende April, versprach erneut vollen Lohnausgleich. Obwohl Millionen Russen von ihren Arbeitgebern in unbezahlten Urlaub geschickt oder gefeuert worden waren. Forbes Russland kommentierte zutreffend: „Die Staatsmacht, die alle Kompetenzen an sich gezogen hat, schlägt sich vor den Augen der verblüfften Gesellschaft in die Büsche.“

Die Pandemie aber tobt weiter. Es mehren sich Berichte über Patienten, die mit Lungenentzündung – symptomatisch für schwer Corona-Kranke – in überfüllten Krankenhausabstellräumen landen. Manche wurden offenbar wieder nach Hause geschickt, weil es an Betten fehlte. Kliniken in Moskau, der Republik Komi, in Ufa, Jekaterinburg oder Murmansk mussten wegen Masseninfektionen schließen. Der russische Staat reagiert darauf, wie es in der Ära Putin typisch geworden ist: Was nicht sein darf, wird geleugnet und verboten. Die Staatsduma erließ ein Gesetz, das Personen, die Falschnachrichten verbreiten und angeblich Panik schüren, bestraft. Geldbußen von bis zu umgerechnet 5000 Euro sind fällig.

Derweil droht drei Millionen Unternehmen die Pleite, Experten rechnen mit bis zu 15 Millionen mehr Arbeitslosen. Putin wird nicht mehr lange zuwarten können. Gerade in einem so auf ihn zugeschnittenen System muss er mehr liefern als Zauderpolitik und Repression.