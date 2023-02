Ein Jahr nach Beginn des Ukraine-Kriegs wirft Kreml-Chef Putin dem Westen vor, Russland „ein für alle Mal erledigen“ zu wollen. US-Präsident Biden antwortet mit klaren Worten.

Rede-Fernduell vor dem Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine: In Moskau kündigt Präsident Wladimir Putin die Aussetzung des letzten großen Atom-Abrüstungsvertrags an – in Warschau beschwört US-Präsident Joe Biden die Stärke der Demokratie.

Putin sagte in seiner Rede zur Lage der Nation, dass es sich bei der Abkehr vom „New-Start“-Abrüstungsvertrag mit den USA von 2010 um eine Aussetzung handele, keinen Ausstieg. Der „New Start“-Vertrag begrenzt die Atomwaffenarsenale beider Länder.

Außenministerium relativiert Putins Ankündigung

Ungeachtet der von Putin angekündigten Aussetzung teilte das russische Außenministerium am Abend mit, Russland wolle weiter die im Abrüstungsvertrag festgeschriebene Obergrenze für Atomwaffen einhalten. In einer Mitteilung heißt es: „Um ein ausreichendes Maß an Vorhersehbarkeit und Stabilität im Atomraketen-Bereich zu wahren, beabsichtigt Russland, an einem verantwortungsvollen Vorgehen festzuhalten, und wird für die Dauer der Vertragslaufzeit die von ihm vorgesehenen quantitativen Beschränkungen für strategische Offensivwaffen strikt einhalten.“ Das Abkommen läuft regulär im Jahr 2026 aus.

Die Schuld am Einmarsch in die Ukraine schob Putin in seiner Rede zum wiederholten Mal dem Westen zu, obwohl er den Angriff vom 24. Februar 2022 selbst angeordnet hatte. „Sie haben den Krieg losgetreten“, sagte er in Richtung westlicher Staaten. Der 70-Jährige kündigte eine Modernisierung der Armee an und sagte den Kriegsteilnehmern und ihren Familien finanzielle Hilfe zu. Zudem hätten sich „die russische Wirtschaft und das Verwaltungssystem als viel stärker erwiesen als vom Westen erwartet“.

Biden spricht von „mörderischem Angriff“

In Warschau hat sich US-Präsident Biden derweil überzeugt gezeigt, dass Russland den Krieg nicht gewinnen wird. Putin habe sich bei seinem „mörderischen Angriff“ auf das Nachbarland verkalkuliert. Der Kreml-Chef habe nicht mit dem „Mut“ der Ukrainer gerechnet und zudem fälschlicherweise gedacht, die Nato spalten zu können. „Stattdessen ist die Nato vereinter und einheitlicher als jemals zuvor.“

Biden wies auch Putins Vorwurf zurück, der Westen wolle Russland „ein für alle Mal erledigen“: „Der Westen plant nicht, heimlich Russland anzugreifen, wie Putin heute gesagt hat“, betonte der Präsident. Der russische Staatschef könne den Ukraine-Krieg jederzeit „mit einem Wort beenden“: „Es ist einfach: Wenn Russland den Einmarsch in die Ukraine beenden würde, würde es den Krieg beenden.“

Wie die „Washington Post“ berichtet, hatte Biden am Sonntag auf seiner Reise in die Ukraine auf der US-amerikanischen Luftwaffenbasis im pfälzischen Ramstein Station gemacht. Demnach dauerte Bidens Pfälzer Zwischenhalt auf dem Weg von Washington nach Kiew eine Stunde und 15 Minuten.