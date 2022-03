Wegen Putins Attacke auf Frieden und Freiheit werden nun in Deutschland manche Russland-Stämmige angefeindet. Das ist unerträglich.

Die Hilfsbereitschaft gegenüber der ukrainischen Bevölkerung ist hierzulande riesig. Ebenso riesig ist bei vielen die Wut auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin, der sein Nachbarland gerade auf so brutale Art überfällt. Leider mehren sich aber auch Berichte von Anfeindungen gegen Menschen mit russischen Wurzeln.

Familienvater entlassen

Im Saarland soll ein Unternehmen einen Familienvater entlassen haben, weil der Mann aus Russland stammt, berichtete der saarländische Bundestagsabgeordnete Esra Limbacher (SPD) auf Facebook. Am Universitätsklinikum der LMU München kündigte eine Ärztin in einem internen Schreiben an, dass sie keine Menschen aus Russland mehr behandeln werde. Das Klinikum hat der Ärztin inzwischen Einhalt geboten. Es gibt Berichte von Anfeindungen auf der Straße, in Schulen und – wie sollte es anders sein – in den sozialen Medien.

Angst um Freunde und Verwandte

Auch russischstämmige Menschen in Deutschland sind Opfer der verheerenden Situation, die der Kreml herbeigeführt hat. Sie haben Verwandte und Freunde in Russland und der Ukraine. Die Angst um ihre Lieben lässt sie nachts nicht schlafen. Wer diese Menschen pauschal als Putin-Fans beschimpft, zeigt damit keine Solidarität mit der Ukraine. Er zeigt lediglich, wie begrenzt sein eigener Horizont ist. Wer diese Menschen anfeindet, ihre Supermärkte und Restaurants boykottiert oder gar angreift, handelt nicht im Zeichen des Friedens, sondern holt Putins Krieg nach Deutschland.

