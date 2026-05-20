Die Präsidenten von China und Russland, Xi und Putin, zelebrieren beim Gipfel in Peking ihre Freundschaft. Doch zunehmend diktiert Peking die Bedingungen.

Als Beobachter musste man sich die Augen zweimal reiben, zu sehr mutete der Empfang wie ein Flashback an: Wo vor wenigen Tagen noch Donald Trumps Air Force One landete, stieg nun Wladimir Putin aus seiner Iljuschin-Maschine. Beide Staatschefs wurden von fahnenschwingenden Studenten begrüßt. Nur stand für den russischen Präsidenten statt Vizepremier Han Zheng nun Außenminister Wang Yi für den Handschlag am Flughafen bereit – die rechte Hand von Staatschef Xi Jinping.

In Peking geben sich derzeit die Vertreter der Großmächte die Klinke in die Hand. Nun also heißt Xi seinen „alten Freund“ Wladimir Putin vor der Großen Halle des Volkes willkommen. Über 40-mal haben sich die zwei schon getroffen, seit 16 Jahren ist China für Russland der wichtigste Handelspartner.

Xi bleibt zurückhaltend

Entsprechend herzlich fielen die ersten Stellungnahmen aus. So pries Putin die bilateralen Beziehungen an, die ein „beispiellos hohes Niveau“ erreicht hätten, als „wichtigsten stabilisierenden Faktor auf der internationalen Bühne“. Xi äußerte sich nüchterner: Angesichts einer von Unruhe geprägten internationalen Lage müssten China und Russland ihre Zusammenarbeit vorantreiben.

Die zentrale Botschaft, die China hinausposaunen möchte, hatte nur indirekt mit Russland zu tun: Peking, so lautet das Narrativ der chinesischen Staatsmedien, ist das neue Zentrum der internationalen Diplomatie. Die aufstrebende Weltmacht ist angetreten, um das von den USA unter Trump hinterlassene Vakuum auf der globalen Bühne zu füllen.

Ukraine-Krieg kein großes Thema

Aus europäischer Sicht gibt es jedoch wenig Hoffnung, dass Chinas Staatsführung seine Macht dazu nutzen könnte, Russland zum Ende des Ukraine-Kriegs zu drängen. Zwar sagte Xi, dass ein umfassender Waffenstillstand sowie Verhandlungen dringend notwendig seien – jedoch bezog er sich dabei auf den Nahostkonflikt.

Putins Invasion in der Ukraine hat die chinesische Staatsführung bislang nicht öffentlich kritisiert, sondern lediglich auf Russlands „legitime Sicherheitsinteressen“ verwiesen. Gleichzeitig unterstützt Peking die russische Kriegsindustrie. Die indirekte Unterstützung beruht nicht auf ideologischer Überzeugung, sondern pragmatischem Kalkül: Xi möchte den Westen schwächen – und die Ressourcen des Erzrivalen Washington binden.

China will als neue Friedensmacht gesehen werden

„Ich denke, aus westlicher Sicht ist diese Art von guter Beziehung wirklich unangenehm. Aber versetzen Sie sich einmal in die Lage Chinas und Russlands – dann erscheint das völlig selbstverständlich“, sagt Zhou Bo, pensionierter General der Volksbefreiungsarmee, im Staatsfernsehen.

Zhou Bos Worte sind erstaunlich offen, doch man sollte sie keineswegs missverstehen. Der chinesische Militärvertreter sagte sie schließlich im englischsprachigen Sender CGTN, das sich an ein internationales Publikum richtet. Insbesondere gegenüber dem Westen, aber auch im globalen Süden möchte China als neutrale Friedensmacht erscheinen.

Peking will Preise drücken

Möglicherweise steigt jedoch auch in China der Unmut über Putins Krieg. So soll Xi gegenüber Trump während ihrer „offenen“ Gespräche in Peking gesagt haben, dass Putin seine Invasion gegen die Ukraine möglicherweise noch bereuen werde. Die „Financial Times“ berief sich dabei auf mehrere Quellen aus US-Regierungskreisen.

Ob Putins Gipfeltreffen in Peking als Erfolg zu verbuchen ist, lässt sich bislang nicht abschließend beurteilen. Zwar haben die Staatschefs mehr als 20 Abkommen sowie eine Erklärung zu einer „multipolaren Weltordnung“ unterschrieben. Doch zum russischen Kernanliegen – dem Bau einer zweiten Gaspipeline – gibt es bislang noch keine Neuigkeiten.

Das schon seit Jahren von Russland vorangetriebene Infrastrukturprojekt legt das neue Kräfteverhältnis der zwei Nachbarstaaten offen: Peking möchte sich auch von einem „alten Freund“ nicht energiepolitisch zu sehr abhängig machen. Und man nutzt die derzeitige Position der Stärke wohl auch aus, um die Preise für die Rohstofflieferungen weiter zu drücken.