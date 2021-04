Der Konflikt um die Enklave Berg-Karabach flammt neu auf: An der Seite von Aserbaidschan will die Türkei die „armenischen Besatzer“ vertreiben. Können Frankreich und Russland dies verhindern?

Die Türkei soll Tausende syrische Milizionäre in den Kaukasus geschickt haben, um auf der Seite Aserbaidschans gegen Armenien zu kämpfen – das werfen Armenien, Frankreich und Russland der Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan vor. Auch die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, fast 1200 Syrer seien über die Türkei nach Syrien gebracht worden; mehr als 70 von ihnen kamen demnach seit dem Ausbruch der neuen Gefechte um die Enklave Berg-Karabach Ende September um. Aserbaidschan und die Türkei wiesen die Vorwürfe zurück. Die aserbaidschanische Regierung warf ihrerseits Armenien vor, Kämpfer aus dem Ausland einzusetzen. In den Kämpfen um Berg-Karabach, das zu Aserbaidschan gehört, aber armenisch beherrscht ist, sind bisher rund fast 250 Menschen getötet worden. Am Sonntag beschoss aserbaidschanische Artillerie die Hauptstadt von Berg-Karabach, Stepanakert. Armenische Einheiten in Berg-Karabach nahmen die aserbaidschanische Stadt Ganja unter Beschuss. Die Türkei unterstützt den Partner Aserbaidschan und hat öffentlich Militärhilfe für die Regierung in Baku in Aussicht gestellt.

Nicht zum ersten Mal

Es wäre nicht das erste Mal, dass die Türkei syrische Söldner einsetzt, um einen Verbündeten in einem internationalen Konflikt zu unterstützen, ohne sich mit einer nennenswerten Anzahl eigener Soldaten zu engagieren. In den vergangenen Monaten hatte Ankara Hunderte syrische Kämpfer nach Libyen geschickt, um der Regierung in Gefechten gegen den Rebellengeneral Khalifa Haftar beizustehen. Der Einsatz der Söldner als türkische Hilfstruppe vermeidet nicht nur Verluste der türkischen Armee, die in der türkischen Öffentlichkeit für Ärger sorgen könnten. Die syrischen Kämpfer geben Ankara auch die Möglichkeit, sich von den Kampfeinsätzen zu distanzieren, falls das politisch nötig werden sollte. Ähnlich geht Russland mit dem Einsatz von Söldnern der Kreml-nahen Sicherheitsfirma Wagner in Syrien und Libyen vor.

Der französische Staatschef Emmanuel Macron will Beweise für den Einsatz der Syrer haben. Mit der Entsendung der Kämpfer sei eine „rote Linie“ überschritten worden, sagte Macron, der zu den schärfsten Kritikern Ankaras in Europa gehört. Drehscheibe bei dem angeblichen Einsatz der syrischen Kämpfer im Kaukasus ist übereinstimmenden Berichten zufolge die südtürkische Stadt Gaziantep, die nur 50 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt liegt und einen gut ausgebauten Flughafen hat.

2000 Dollar pro Mann

Die britische BBC zitierte syrische Kämpfer mit den Worten, zwei Gruppen von jeweils 250 Männern seien von Syrien nach Gaziantep gebracht und von dort aus mit militärischen Transportmaschinen nach Aserbaidschan geflogen worden. Demnach erhält jeder syrische Kämpfer einen Sold von 2000 US-Dollar für den Einsatz. Nach Informationen der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wird die Entsendung der Syrer von privaten türkischen Sicherheitsfirmen organisiert.

Ankara wies die Vorwürfe Armeniens „kategorisch“ zurück. Aus Regierungskreisen verlautete, die Behauptung Eriwans sei „nicht nur haltlos, sondern auch ein Zeichen der Hilflosigkeit der armenischen Führung“. Das aserbaidschanische Außenministerium erklärte, Armenien setze „Tausende“ armenisch-stämmige Kämpfer unter anderem aus Syrien, Libanon, Russland, Georgien, Griechenland und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) in den Gefechten ein.

Erdogan setzt im Kaukasus auf eine militärische Lösung. Die USA, Russland und Frankreich hätten es innerhalb von 30 Jahren nicht vermocht, den Karabach-Konflikt beizulegen. Die einzige Lösung bestehe in einem Abzug der „armenischen Besatzer“ aus dem Gebiet.