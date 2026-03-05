Vielen Menschen bereitet die Fahrt an die Tankstelle gerade Schmerzen. Die erneute Krise zeigt vor allem: schneller weg von fossilen Brennstoffen.

Heftige 20 Prozent mehr als noch vor knapp 70 Tagen müssen Verbrennerautofahrer aktuell zahlen: Am 29. Dezember kostete ein Liter E10-Benzin an einer Tankstelle in der Pfalz 1,58 Euro. Jetzt werden an derselben Zapfsäule 1,90 Euro fällig. Zum einen wegen des im alten Jahr noch niedrigeren CO 2 -Preises. Und nun zudem wegen des Iran-Krieges.

Tankrabatt ist keine Lösung

Viele rufen jetzt nach staatlicher Hilfe für teuer tankende Autofahrer: Ein Tankrabatt wie 2022 im ersten Jahr des Ukraine-Krieges soll wieder her, sagen einige. Einerseits ist es für nicht üppig verdienende Menschen gerade auf dem Land, die für die Fahrt zur Arbeit aufs Auto angewiesen sind, aktuell hart: Sie zahlen für eine Tankfüllung oft 15 oder 20 Euro mehr als noch vor Kurzem. Auch hier gilt: abends tanken, Preise vergleichen. Das hilft zu sparen – und den Puls niedriger zu halten.

Die Krise zeigt deutlich: Das neue Heizungsgesetz ist absurd kurzsichtig

Andererseits kostet eine staatlich finanzierte Spritpreissenkung alle Steuerzahler viel Geld. Geld, das durch den Auspuff fortgeblasen wird. Sinnvoller ist es – das zeigt die erneute Preiskrise beim fossilen Brennstoff Öl und dessen Folgeprodukten eindrucksvoll –, noch stärker auf erneuerbare Energie zu setzen. Vor allem auf Solarenergie, die zentral wie dezentral leicht nutzbar ist. So lassen sich E-Autos mit auf Sicht günstigerem, grünerem Strom betanken. Die Aktualität zeigt auch, wie absurd kurzsichtig der Erst-Entwurf des neuen Heizungsgesetzes ist mit der Stärkung von Öl und Gas unter dem Mantel grüner Zusätze.