Um die Hisbollah-Angriffe auf Nordisrael zu stoppen, soll eine Pufferzone im Südlibanon entstehen. Das löst das Problem aber nicht, es verlagert es nur.

Neu ist die Idee nicht, eine Pufferzone im Südlibanon einzurichten. Schon nach dem ersten Libanon-Krieg 1982 hatte Israel sich dort eine „Sicherheitszone“ geschaffen. Im Jahr 2000 zogen sich die letzten israelischen Soldaten zurück. Gegen die fanatischen Kämpfer der Hisbollah-Miliz hatte Israels Armee immer wieder große Verluste erlitten.

Seit knapp einem Monat ist der nie beendete Konflikt zwischen Israel und der von Teheran finanzierten und durch die Revolutionsgarden militärisch unterstützten Schiitenmiliz erneut eskaliert. Um den Iran zu unterstützen, feuert die Hisbollah täglich Raketen und Drohnen auf den Norden Israels, wo den Menschen nur eine Vorwarnzeit von wenigen Minuten verbleibt, um sich in Sicherheit zu bringen. Israel wiederum beschießt Hisbollah-Ziele im Libanon, auch in Beirut. Tausende sind inzwischen auf der Flucht.

Sehr kurze Vorwarnzeit

So verständlich das Sicherheitsbedürfnis der Menschen in Israel ist, wird ein erneuter israelischer Einmarsch im Südlibanon das Problem nicht beseitigen. Wie immer in der Region ist auch hier die Gemengelage äußerst kompliziert, alles hängt mit allem zusammen und einfache Lösungen gibt es nicht.

Israels Scharmützel mit der Hisbollah werden durch die Pufferzone nur ein wenig nach Norden verschoben, die Zivilisten im Südlibanon geraten zwischen die Fronten. Vertreibung, Elend und Hoffnungslosigkeit werden der Hisbollah so noch mehr Menschen in die Arme treiben.