Als ein Mann am 14. Juli 2016 einen Kühllaster in die Menge an der Uferpromenade von Nizza fuhr, wurden 86 Menschen getötet und mehr als 450 verletzt. Am Montag beginnt der Prozess um den Terror-Akt – gegen acht mutmaßliche Helfer, denn der Haupttäter ist tot.

Es ist kurz vor elf Uhr an diesem Sommerabend des 14. Juli 2016, als Anne Gourvès in Panik die Strandpromenade von Nizza entlang läuft, gegen den Strom von tausenden Menschen, die