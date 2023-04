Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kolumbianer zeigen einen langen Atem in ihrem Einsatz gegen Chancenlosigkeit und ihre unsensible Regierung. Es könnte der Beginn eines Flächenbrandes sein.

Was seit einem Monat in Kolumbien zu beobachten ist, weckt Erinnerungen an den Oktober 2019. Einige tausend Kilometer weiter südlich in Chile entstand damals praktisch aus dem Nichts der Aufstand eines