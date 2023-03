Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Wochenende wurde das Ende der „Null Covid“-Politik in China besiegelt. Xis Herrschaft wird die Proteste überdauern.

Selten haben die Chinesen so viel Zivilcourage zur Schau gestellt wie an diesem Wochenende: In Ürümqi sind die Massen auf die Straßen gezogen, in Shanghai posaunte die Jugend ihre Wut