Seit langer Zeit rollt wieder ein Castor-Transport quer durch Deutschland. Das Ziel: das Zwischenlager in Hessen. Kernkraftgegner wollen wie früher demonstrieren. Doch warum kommt überhaupt deutscher Müll aus dem Ausland zurück?

Ein Atomreaktor nach dem anderen wird in Deutschland vom Netz genommen. Beispielsweise in Philippsburg (Baden-Württemberg), wo sogar schon die beiden Kühltürme des Kernkraftwerks, die von der Pfalz aus jahrzehntelang zu sehen waren, verschwunden sind. In zwei Jahren, so der Plan, soll dann auch der letzte Meiler vom Netz gehen. Bleibt ein Problem: der radioaktive Müll.

Um den geht es auch bei den Demonstrationen seit Montagmorgen. Da machte ein Spezialschiff aus Großbritannien im Hafen Nordenham an der Weser fest. An Bord: Sechs tonnenschwere Behälter mit strahlendem Material, das per Bahn ins Zwischenlager Biblis gebracht werden soll. Auch in diesem südhessischen Ort erzeugen die beiden Atomreaktoren längst keinen Strom mehr. Doch hochradioaktiver Müll, der im Kernkraftwerk angefallen ist, lagert dort schon seit Jahren, so wie dies auch an anderen (früheren) Atomkraftwerken der Fall ist.

Suche nach dem Endlager

Diese Zwischenlager werden so lange bestehen bleiben, bis ein gesamtdeutsches Endlager gefunden ist, und der hochradioaktive Abfall dort, tief unter der Erde, eingeschlossen wird. Derzeit läuft die Suche nach einem geeigneten Standort für ein solches Endlager. Doch bereits die Suche ist umstritten: Manche Bundesländer und in Frage kommenden Gebiete wollen sich verweigern.

Viele Tonnen Atommüll, genauer: abgebrannte Brennstäbe aus den Reaktoren, sind indes bis 2005 außer Landes gebracht worden. Nach Frankreich in die Wiederaufarbeitungsanlage La Hague (Normandie) oder eben nach Sellafield in England. Wiederaufarbeitung klingt harmlos, klingt nach Recycling. Doch im Kern passiert in diesen abgeschirmten und hochgesicherten Fabriken dies: Die Brennelemente werden mechanisch zerkleinert und in Salpetersäure aufgelöst. Mit Hilfe chemischer Prozesse wird hochgiftiges Plutonium und noch verwertbares Uran vom übrigen Atommüll abgetrennt. Das Uran und das Plutonium können dann neuen Brennelementen für Atomkraftwerke beigemischt werden – das Plutonium kann theoretisch aber auch dem Bau von Atomwaffen dienen.

Rücktransport auch über die Pfalz

Die Überbleibsel dieser Behandlung, die üblicherweise wegen der besseren Lagerfähigkeit in Glasbehältern eingeschmolzen sind, werden dann an den Absender, in diesem Fall deutsche Atomkraftwerke, zurückgeschickt. Dazu hat sich die Bundesregierung ja auch rechtlich verpflichtet. Schon deswegen, weil Deutschland seinen Atommüll erklärtermaßen nicht im Ausland lagern, sondern im eigenen Land (irgendwann einmal) „endgültig“ wegschließen will. Für mindestens eine Million Jahre.

Bei Rücktransporten aus Frankreich rollte in der Vergangenheit auch so mancher Castortransport über Pfälzer Boden. Zum Beispiel an Neustadt vorbei. Manchmal dauerten solche Transporte tagelang, weil sich Protestler durchaus auch mal an die Gleise ketteten.

Das Coronavirus kommt noch hinzu

Was den jetzigen Transport aus England betrifft, so führt die Route zunächst nach Hude bei Oldenburg. Von dort geht es mutmaßlich entweder über Oldenburg oder über Bremen weiter Richtung Biblis.

Genaues wird im Vorfeld nicht gesagt, weil Atomkraftgegner an rund einem Dutzend Orten im Bundesgebiet Demonstrationen und Mahnwachen angekündigt haben. Nach Medienberichten sollen bis zu 11.000 Polizeibeamten den Transport schützen. Atomkraftgegner kritisieren den Transport als „planlose Atommüll-Verschieberei“, die das Atommüll-Problem nicht löse, aber Umwelt und Bevölkerung einem beträchtlichen Risiko aussetze. Jetzt kommt bei den Protestaktionen für Polizisten und Demonstranten noch das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus hinzu.