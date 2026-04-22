An dem in den USA lebenden Schah-Sohn Reza Pahlavi scheiden sich die Geister. Exil-Iraner halten ihn für einen Spalter.

Während der Proteste gegen das Regime in Teheran im Januar galt er vor allem bei Exil-Iranern in den Staaten als Hoffnungsträger. In Europa sind die Exilgemeinden eher skeptisch. Am Donnerstag kommt Pahlavi nach Berlin und trifft unter anderem Armin Laschet (CDU), den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag.

Um einen Systemwechsel im Iran sollte es gehen, ließ US-Präsident Donald Trump vor Beginn des amerikanisch-israelischen Angriffs verlauten. Davon ist längst nicht mehr die Rede. Im Schatten der Bombardierungen lassen die Mullahs in Teheran Tag für Tag vorwiegend junge Menschen hinrichten, die im Januar wegen der schweren Wirtschaftskrise auf die Straße gegangen waren. Aufgerufen zu Protesten hatte – über Instagram und aus dem US-Exil – auch Pahlavi.

Geheimdienst terrorisiert die Opposition

Der 65-Jährige kommt nun am Donnerstag nach Berlin, um sich mit Laschet und anderen Abgeordneten über die Lage im Iran auszutauschen. Dieser Besuch spaltet die Exil-Iraner, auch in Deutschland. Denn Pahlavis Vater, der 1979 gestürzte Schah Mohammad Reza, war durch einen Putsch an die Macht gekommen und hatte das Land autoritär regiert. Der berüchtigte Geheimdienst Savak terrorisierte die Opposition. Verhaftungen, Inhaftierungen ohne Gerichtsverfahren, Folter und Misshandlungen waren an der Tagesordnung. Unliebsame Personen verschwanden einfach. Sein Sohn hat sich nie von der Schreckensherrschaft des Vaters distanziert. Reza Pahlavis Privatvermögen, das zum Teil aus der Schah-Zeit stammt, wird auf umgerechnet etwa 50 Millionen Euro geschätzt. Er bezeichnet sich als politischen Aktivisten, Netzwerker und Kämpfer für einen demokratischen Iran.

Das glauben ihm viele Exil-Iraner jedoch nicht. Ein breites Bündnis hat für Donnerstag Proteste in Berlin und anderen deutschen Städten angekündigt. Die Gesellschaft von Deutsch-Iranern (GDI), die sich für eine freie, säkulare und demokratische Republik einsetzt, lehnt im Gegensatz zu Pahlavi den Krieg der USA und Israels gegen Iran ab, genauso wie die Idee einer konstitutionellen Monarchie mit Pahlavi an der Spitze.

Spaltung des Iran befürchtet

Sie befürchten eine erneute autokratischer Herrschaft und eine Spaltung des Irans, in dem die Perser nur etwa die Hälfte der Bevölkerung stellen, der Rest sind Aserbaidschaner, Kurden, Belutschen und andere. Auch der Nationale Widerstandsrat Iran, ein Zusammenschluss von etwa 500 iranischen Oppositionellen und Oppositionsgruppen unter Führung seiner im französischen Exil lebenden Präsidentin Maryam Rajavi, sprechen Pahlavi die Legitimität ab, für das iranische Volk zu sprechen. Der Verein Frauen für Demokratie im Iran wirft Pahlavi-Anhängern vor, Exil-Iraner mit anderen politischen Vorstellungen systematisch einschüchtern zu wollen. Es sei falsch, wenn Deutschland Pahlavi nun eine Plattform böte, so der Verein.