Im Donbas ist ein blutiger Sezessionskrieg einem halbwegs funktionierenden Waffenstillstand gewichen. Aber an wirklichen Frieden für die Region in der Ostukraine glaubt derzeit niemand.

Die ersten Kämpfer trugen Eisenstangen und Jagdflinten. Hinter ihnen schlenderten junge Athleten in grasgrünen Kampfanzügen ohne Abzeichen. Bewaffnet waren sie mit Kalaschnikow-Sturmgewehren. Die russsichen Elitesoldaten behaupteten, sie hätten ihren Dienst quittiert, als die „faschistische Junta“ in Kiew gesiegt habe. Am 12. April 2014 besetzte der Stoßtrupp Polizeiwache und Rathaus der 100.000-Seelen-Stadt Slawjansk im Nordwesten der ukrainischen Region Donezk; die meisten Polizisten und Einwohner schlugen sich auf ihre Seite.

Der prorussische Aufstand im ostukrainischen Donbas geriet schnell zum Unabhängigkeitskrieg der von Russland unterstützten Rebellen gegen ukrainische Armee- und Freiwilligenverbände. Deren Gegenoffensive schlugen russische Panzertruppen zurück. Erst seit Ende Juli 2020 gibt es eine Waffenruhe, die nicht mehr durch regelmäßige Artilleriegefechte gebrochen wird. Nach UN-Angaben starben 13.000 Menschen.

„Es gibt keine politische Lösung“

Doch Frieden ist nicht in Sicht. Der Donbas droht Schauplatz eines eingefrorenen Dauerkonflikts zu werden. In den Rebellenrepubliken Donezk und Lugansk herrscht schlechte Stimmung; die Träume der Aufständischen vom Anschluss an Russland wurden nicht verwirklicht. Die Ukraine hat aber eines ihrer größten Industriezentren verloren.

„Es gibt keine politische Lösung“, sagt Oleksi Melnyk, Sicherheitsexperte des Kiewer Rasumkow-Zentrums. „Das Minsker Abkommen war tatsächlich kein Rezept zur Konfliktlösung.“ Die Ukraine und Russland hatten sich im Februar 2015 unter deutsch-französischer Vermittlung in Minsk auf ein Friedensabkommen geeinigt.

Ein Hindernis versperrt jede Annäherung

Auch der Moskauer Politologe Sergei Muchin sieht keine Lösung. „Kiew ignoriert hartnäckig die Minsker Vereinbarungen, ohne dass die europäischen Staaten es in irgendeiner Form zur Rechenschaft ziehen.“ Die Rebellengebiete aber hätten sich wirtschaftlich schon weit in die russischen Strukturen integriert.

Als Wolodymyr Selenskyj im Mai 2019 ukrainischer Präsident wurde, startete Kiew zwar neue Verhandlungsinitiativen. Aber ein Hindernis versperrt jede Annäherung: Regionalwahlen, die der Minsker Friedensplan in den Rebellengebieten vorsieht. Sie sollen nach ukrainischem Recht stattfinden. Kiew verlangt auch, dass die Sicherheit für Kandidaten, Wähler und Beobachter von ukrainischen Sicherheitskräften gewährleistet wird. Dafür sei die Kontrolle über die Grenze zwischen Donbas und Russland unverzichtbar.

Ungleichen Kräfteverhältnisse

Das Minsker Vertragswerk sieht das jedoch erst später vor. Ohnehin lehnt Moskau das kategorisch ab. Russland will die von ihm gesteuerte Rebellenführung mit diesen Wahlen als autonomer Teil des ukrainischen Staates legitimieren. Diese, nicht die Kiewer Regierung, soll dann die Kontrolle über die gemeinsame Grenze übernehmen.

Deshalb erscheint ein Wiederaufflammen der Kämpfe möglich. Sicherheitsexperte Melnyk sagt, aufgrund des ungleichen Kräfteverhältnisses stehe für die Ukraine eine militärische Lösung nicht zur Debatte. Doch während des Donbas-Krieges scheiterten auch Versuche Russlands blutig, Aufstände in Odessa und Charkow anzuzetteln. Einen großen Krieg wird der Kreml kaum riskieren.

Obwohl die Ukraine inzwischen einen neuen Präsidenten hat, redet der Moskauer Politologe Sergei Markow noch immer von einer „faschistischen Junta“, die in Kiew herrsche. Er will damit unterstreichen, dass der Konflikt in absehbarer Zukunft nicht zu lösen ist. Davon geht man auch in Kiew aus. „Solange Putin an der Macht ist, wird Russland nicht auf den Donbas verzichten“, sagt Sicherheitsexperte Melnyk.