Mehr als 14 Jahre lang dominierte die Konservative Partei die britische Politik. Das ist zu Ende. Mit einem deutlichen Sieg zieht Labour in die Downing Street ein. Das Land steht vor einer neuen Ära.

London (dpa) - «Erdrutsch», «Massaker» - die Reaktionen auf die Prognose zur Parlamentswahl in Großbritannien sind teils drastisch. Der Nachwahlbefragung zufolge fährt die konservative Regierungspartei von Premierminister Rishi Sunak das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte ein.

Laut Prognose erhält die Labour-Partei, bisher in der Opposition, 410 der 650 Sitze. Die Konservativen kommen auf 131. Für den Regierungschef ist es mehr als nur eine Wahlschlappe, es ist eine Demütigung. Seine Partei dürfte nun vor einer kompletten Neuordnung stehen. Strahlender Sieger ist Labour-Chef Keir Starmer, der als neuer Regierungschef in die Downing Street einziehen dürfte.

Die 14 Jahre währende Dominanz der Tories ist zu Ende

Die Labour-Partei steuert auf eine historische Mehrheit im Parlament zu. (Archivbild) Foto: Sina Schuldt/dpa

Labours Vize-Parteichefin Angela Rayner reagiert mit vornehmer Zurückhaltung. Es sei ein «ermutigendes Ergebnis», sagt sie dem Nachrichtensender Sky News kurz nach Schließung der Wahllokale. Bis zur Auszählung aller Stimmen dürfte es noch Stunden dauern. Doch am wichtigsten Ergebnis der Wahl zweifelt niemand mehr: Die 14 Jahre währende Dominanz der konservativen Tories ist zu Ende.

Erwartet wird, dass auch mehrere amtierende Kabinettsmitglieder ihre Parlamentssitze verlieren, unter anderem mit Jeremy Hunt erstmals in der britischen Geschichte der Finanzminister. Die frühere Chefin der Konservativen in Schottland, Ruth Davidson, spricht von einem «Massaker». Sky-News-Reporterin Beth Rigby bezeichnet das prognostizierte Ergebnis als «Erdrutsch».

Auch schottische Unabhängigkeitspartei erleidet Niederlage

Mandate verloren haben die Konservativen wohl nicht nur an Labour. Auch die Liberaldemokraten scheinen erhebliche Zugewinne auf Kosten der Tories verbuchen zu können. Sie kommen laut Prognose auf 61 Sitze - bisher waren es nur 11. Seine Partei sei auf Kurs zu ihrem besten Ergebnis in einem Jahrhundert, frohlockt Libdem-Chef Ed Davey.

Ebenfalls nach einer verheerenden Niederlage sieht es für die schottische Unabhängigkeitspartei SNP aus. Sie kann der Prognose zufolge nur zehn Mandate erringen. Bei der vergangenen Wahl waren es noch 48 Sitze gewesen. Es sei «kein guter Abend» für die SNP, sagt die frühere schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge.

Die Wahllokale schließen um 23.00 Uhr (MESZ). Foto: Vadim Ghirda/dpa

Verheerende Wahlschlappe für Tory-Regierung in Großbritannien. (Archivbild) Foto: Sina Schuldt/dpa

Jubel dürfte es bei der rechtspopulistischen Partei Reform UK von Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage geben. Sie kommt laut Nachwahlbefragung aus dem Stand auf 13 Mandate. Farage hatte mit seiner überraschenden Kandidatur mutmaßlich erheblich zum schlechten Ergebnis für die Konservativen beigetragen, weil er Wähler am rechten Rand abspenstig machte.

Weniger Begeisterung für Labour als Verdruss über Tories

Sunak und seine Ehefrau wählten am Morgen in seinem nordenglischen Wahlkreis. Foto: Scott Heppell/dpa

Überraschend ist das prognostizierte Ergebnis nicht: Umfragen sagen seit Langem einen deutlichen Sieg der Sozialdemokraten voraus. Im Wahlkampf konnte Sunak kaum aufholen. Seine Partei hatte mit Pannen und einem Skandal um illegale Wetten zum Wahltermin zu kämpfen.

Sunak könnte der erste amtierende Premier werden, der seinen Wahlkreis verliert. Foto: Scott Heppell/dpa

Sunak war der fünfte Premierminister in acht Jahren. (Archivbild) Foto: Stefan Rousseau/dpa

Verantwortlich für den klaren Ausgang der Wahl ist nach Ansicht des renommierten Meinungsforschers John Curtice von der Universität Strathclyde in Glasgow jedoch nicht in erster Linie Begeisterung für Labour, sondern Verdruss über die bisherige Regierungspartei. Sunak war bereits der dritte Regierungschef seiner Partei in der vergangenen Legislaturperiode, die von wirtschaftlicher Stagnation und stark steigenden Lebenshaltungskosten geprägt war.

Schon am Freitag dürfte Starmer neuer Premier sein

Die wohl bekannteste Adresse des Landes: die Londoner Downing Street. Foto: James Manning/dpa

Labour-Chef Starmer hatte die Arbeiterpartei in den vergangenen Jahren wieder in die politische Mitte geführt, nachdem sie unter seinem Vorgänger Jeremy Corbyn weit nach links gerückt war. Zudem ging er entschieden gegen antisemitische Tendenzen in den eigenen Reihen vor.

Labour-Chef Keir Starmer dürfte neuer Premierminister werden. Foto: Andrew Milligan/dpa

Gleichzeitig blieb der bisherige Oppositionschef in vielen Bereichen eher vage, etwa zu den Plänen für eine mögliche Annäherung mit der Europäischen Union. Kommentatoren verglichen seine behutsame Art mit dem Tragen einer Porzellanvase aus der chinesischen Ming-Dynastie.

Ex-Innenministerin Braverman soll eine Kandidatur vorbereiten. (Archivbild) Foto: Justin Tallis/dpa

Der Regierungswechsel wird in Großbritannien rasch vollzogen. Sobald das amtliche Endergebnis feststeht, kommt es zur Machtübergabe. Schon im Laufe des Freitags dürfte Starmer von König Charles III. mit der Regierungsbildung beauftragt werden und anschließend bei einer Rede in der Downing Street seine Vision für Großbritannien darlegen.

Schneidet die SNP von Regionalregierungschef Swinney in Schottland schlechter ab als Labour? Foto: Jane Barlow/dpa

Schon nach Schließung der Wahllokale kamen erste Reaktionen aus Deutschland. «Ich freue mich über die große Chance, dass nach Jahren der Spannungen mit einem Labour-Premier in London nun ein freundlicher und konstruktiverer Ton angeschlagen wird», sagte SPD-Europapolitikerin Katarina Barley der Deutschen Presse-Agentur. Auch aus den Reihen der Bundesregierung kamen erste Reaktionen: «Glückwunsch an Keir Starmer und die Labour Party», schrieb Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf X.

Sunak gab seine Stimme in seinem nordenglischen Wahlkreis ab Foto: Danny Lawson/dpa

Nigel Farage hatte den Brexit maßgeblich vorangetrieben. (Archivbild) Foto: Joe Giddens/dpa

Manche bringen besondere Begleitung mit. Foto: Andrew Milligan/dpa

Labour-Chef Starmer gilt als haushoher Favorit bei der Wahl. Foto: James Manning/dpa