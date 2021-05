Seit Mitte Januar ist Susanne Glasmacher im Dauereinsatz. Täglich über 100 Anfragen aus aller Welt zum Thema Coronavirus erreichen die Pressesprecherin des Berliner Robert-Koch-Instituts (RKI). „Seuchen prägen mein Leben“, sagt die aus der Westpfalz stammende Journalistin.

Vor kurzem hat sie eines ihrer „Heiligtümer“ geöffnet – eine Dose Pfälzer Kastanien-Saumagen, gut gelagert im Keller des Häuschens in Karlshorst. Susanne Glasmacher lacht herzlich, wenn sie davon erzählt. Seit 20 Jahren lebt sie mit ihrem Ehemann Klaus in Berlin, pendelt aber als Exil-Pfälzerin gerne nach Hause, um ihre Mutter in Waldfischbach (Kreis Südwestpfalz) zu besuchen und im Pfälzerwald zu wandern.

Doch derzeit spielt sich Glasmachers Alltag fast komplett in den Räumen des Robert-Koch-Instituts ab. Die Mittfünfzigerin mit FCK-Mitgliedsausweis ist für Medien aus aller Welt die erste Adresse in dieser zentralen Einrichtung der Bundesregierung für Krankheitsüberwachung und -prävention.

Anzahl der Anfragen sprengt alle Dimensionen

Dienstags und freitags sieht man Glasmacher in der regelmäßig stattfindenden Pressekonferenz mit RKI-Präsident Lothar Wieler. Dort moderiert sie die Fragerunden mit den Journalisten, die wegen der Kontaktsperre nicht mehr persönlich dabei sein können, sondern sich über eine Konferenzsoftware einwählen. Im Institutsgebäude im Berliner Stadtteil Wedding arbeitet sich Glasmacher dann an den Anfragen ab, deren Anzahl alle bisher bekannten Dimensionen sprengt.

Zusammen mit ihrer Kollegin Marieke Degen gibt Glasmacher Auskunft über Reproduktionsfaktoren, Fallzahlen und Schutzempfehlungen. Außer von deutschen Medien fragen vor allem viele Journalisten aus Ländern mit hohen Corona-Infektionszahlen an, also aus Italien, Spanien, England und den USA. „Eine bunte Mischung ist das, gerade kam eine Mail aus Japan“, erzählt Glasmacher.

Seuchenausbrüche im Jahrestakt

Oft geht es um die Frage, wie Deutschland es schaffe, relativ wenige Corona-Sterbefälle zu verzeichnen. „Manchmal schwingt auch der Verdacht mit, wir würden etwas verschweigen, um besser da zu stehen. Aber das ist nicht so.“ Bitter für die Journalistin: Nicht alle Fragen können am gleichen Tag beantwortet werden, deshalb informiert das RKI auch sehr ausführlich auf seiner Webseite über Grundsätzliches zum Virus.

Seit Juni 2000 arbeitet Glasmacher beim RKI. Fast im Jahrestakt beschäftigten sie seitdem mehr oder weniger gefährliche Seuchenausbrüche: 2003 war es Sars, 2009 die Schweinegrippe, 2011 Ehec. Zwischendrin immer wieder auch schwere Grippewellen oder Fragen zu Ebola.

„Es wird einem nie langweilig“

In der momentanen Corona-Krise arbeitet Glasmacher täglich knapp zwölf Stunden. Wenn sie vor 20 Uhr nach Hause komme, sei das ein guter Tag gewesen, sagt sie. „Pressesprecher-Schicksal“ sei das, lächelt Glasmacher die Anstrengungen weg. Aber die früher aktive Handballerin beklagt sich nicht: „Es wird einem nie langweilig.“

Glasmacher zählt zu den wenigen Journalistinnen mit dezidiert natur-wissenschaftlicher Ausbildung. In Kaiserslautern studierte sie Biologie, schloss mit Diplom ab und eignete sich bei einem Aufbaustudium an der Uni Mainz Grundlagen des Journalismus an.

Pressearbeit liegt in der Familie

Am Krebsforschungszentrum in Heidelberg war sie Redakteurin der Zeitschrift „Einblick“, danach ging sie zum Bundesministerium für Bildung und Forschung, das damals noch vollständig in Bonn angesiedelt war. Dort erhielt sie den Auftrag, eine Zeitschrift zu gründen und zu betreuen, die über die Arbeit des Ministeriums informierte. „Eine spannende Erfahrung“, sei das gewesen, und eine gute Schule für ihren heutigen Job. Den Regierungsumzug nach Berlin machte sie mit, weil ihr Mann bei einem Ministerium beschäftigt ist. In der Hauptstadt fand sie dann einen Pressesprecherjob bei der Kassenärztlichen Vereinigung.

Pressearbeit liegt bei Glasmacher in der Familie: Ihre Mutter Uta Fasco ist seit mehr als 40 Jahren freie Mitarbeiterin der „Pirmasenser Zeitung“ und noch heute - mit 83 Jahren – immer mal wieder mit Stift und Blöckchen unterwegs.