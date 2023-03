Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Pressefreiheit ist weltweit unter Druck. Alle Demokraten und wir Journalisten müssen uns dagegen wehren.

In unserem Grundgesetz steht die Pressefreiheit unter den Grundrechten an fünfter Stelle, in einem Atemzug mit der Meinungsfreiheit. „Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch