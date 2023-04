Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Von Herzen wollen die Deutschen den Ukrainern beistehen – aber tun wir genug? Wir müssen endlich Abschied nehmen von Illusionen und uns unangenehmen Wahrheiten stellen. Ansonsten droht Europa seine Werte zu verraten, wie so oft, wenn ein Aggressor wie Wladimir Putin mordet.