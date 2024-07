Der Machtwechsel in Venezuela fällt aus – jedenfalls offiziell. Autokrat Nicolás Maduro erklärt sich zum Gewinner der Abstimmung. In weiten Teilen der Welt wird an dieser Lesart gezweifelt. Die Opposition erkennt ihre Niederlage nicht an. Präsident Maduro aber macht sich für eine dritte Amtszeit ab Januar bereit.

Am Ende war dann doch wieder alles wie gefühlt immer in Venezuela. Kurz nach Mitternacht, sechs Stunden nach Schließung der Wahllokale, erklärten sich die regierenden Chavisten