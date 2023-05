Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit der neuen Führungsmannschaft Chinas demonstriert Staats-und Parteichef Xi Jinping seine mittlerweile absolute Macht.

Als sich am Sonntagmittag in der Großen Halle des Volkes die goldene Tür öffnete, schritten die sieben mächtigsten Männer des Landes vor die Presse. Und was für eine Machtdemonstration Xi Jinping in jenem historischen Moment aufs Parkett legte!