Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat mit provozierenden Aussagen zu mehr Druck auf Ungeimpfte einen Sturm der Entrüstung ausgelöst.

Gerade mal einen Monat ist es her, dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den flapsigen Bemerkungen abgeschworen hatte. Oft genug hatte er sich in der Vergangenheit vorwerfen lassen müssen, Menschen durch arrogante Sprüche zu verletzen. Macrons gute Vorsätze haben nicht lange gehalten. In der Zeitung „Le Parisien“ äußerte er sich despektierlich über Corona-Ungeimpfte: Er habe „Lust, sie so richtig zu nerven“, sagte er.

Andere Übersetzungen sind durchaus möglich. Das Wort „emmerder“ hat eine vulgäre Wurzel, die auch Nicht-Frankophone leicht erraten. Allerdings ist es zugleich ein Rückgriff auf einen Spruch des früheren Präsidenten Georges Pompidou, der davor warnte, die Franzosen mit zu vielen Gesetzestexten zu „nerven“ („Arrêtez d’emmerder les français“).

Mit umgangsssprachlichem Ton Gefühle vieler Franzosen treffen

Es ist nicht das erste Mal, dass der Geschichts-Liebhaber Macron diesen Pompidou-Ausdruck benutzt. Aber dieses Mal geschieht es mitten im Wahlkampf, und er hat damit einen großen Aufschrei ausgelöst. Warum hat sich Macron erneut zu einer verbalen Entgleisung hinreißen lassen? Wieviel Kalkül war dabei? Und vor allem: Welches Risiko geht der Präsident damit ein?

Macron nutzte den Ausdruck im Gespräch mit einer Leserin, die sich zuvor über verschobene Operationen wegen der vielen nicht gegen das Coronavirus Geimpften in den Krankenhäusern beschwert hatte. Indem er einen umgangssprachlichen Ton anschlug, hoffte er vermutlich, die Gefühle vieler Franzosen zu treffen, die wütend auf die Ungeimpften sind.

Im Wahlkampf ist ein Sündenbock immer praktisch

Zudem ist es im Wahlkampf immer praktisch einen Sündenbock zu haben, der von eigener Verantwortlichkeit ablenkt. Dass Frankreich gerade einen rasanten Anstieg der Corona-Infektionszahlen erlebt, liegt allerdings nicht nur an den Ungeimpften. Der Anstieg hat auch damit zu tun, dass Frankreich im Unterschied zu früheren Corona-Wellen auf deutlichere Einschränkungen des öffentlichen Lebens verzichtet – was wiederum dem Wahlkampf geschuldet ist.

Dass Macron es sich mit seinem Spruch gründlich mit den gut fünf Millionen Ungeimpften verdirbt, nimmt er wohl in Kauf. Deren Wählerstimmen waren für ihn ohnehin längst verloren. Die Ungeimpften überschneiden sich mit der früheren Gelbwesten-Bewegung von Menschen, die sich abgehängt fühlen und grundsätzlich regierungsfeindlich eingestellt sind. Im Unterschied zu den Impfgegnern in Deutschland sind sie allerdings öffentlich weniger präsent, aggressiv und organisiert.

Kritiker werfen Macron Spalter-Haltung vor

Auch wenn Macron vielen Pandemie-Genervten aus dem Herzen gesprochen haben mag, werfen seine politischen Gegner ihm nun eine Spalter-Haltung gegenüber Ungeimpften vor. „Wenn meine Freiheit die Freiheit anderer bedroht, bin ich ein Unverantwortlicher“, sagte Macron in demselben Gespräch mit Zeitungslesern, und: „ein Unverantwortlicher ist kein Bürger mehr“ – was in den Ohren vieler Franzosen schlimmer ist als der Gebrauch eines Schimpfwortes.

„Die Wähler von Macron sind eher gemäßigt“, sagt der Meinungsforscher Bruno Jeanbart. Sie erwarteten vom Präsidenten, „dass er das Land davor bewahrt, in die Hände eines Donald Trump oder einer Marine Le Pen zu geraten“. Aussagen wie die im Lesergespräch kämen bei seinen Wählern vermutlich nicht gut an. „Indem er diese Bevölkerungsgruppe stigmatisiert, tut er genau das, was er vermeiden sollte, wenn er (die Impfgegner) noch überzeugen will“, sagt auch der Politologe Pascal Perrineau.

Gesetz zum Impfpass verzögert sich weiter

Erreicht hat Macron zunächst einmal, dass die Verabschiedung des geplanten Gesetzes zum Impfpass – der der deutschen 2G-Regel entspricht – sich weiter verzögert. In der Nationalversammlung schlugen die Wellen hoch, als Macrons Äußerungen bekannt wurden. Zudem wird deutlich, dass der Präsident zunehmend in die Rolle des streitbaren Kandidaten für die Wiederwahl schlüpft – auch wenn er weiter mit seinem Zögern kokettiert. Er habe „Lust“, zu kandidieren, sagte er.

Lesen Sie hier einen Kommentar zum Wahlkampf in Frankreich