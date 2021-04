Nach der Schlappe bei den Kommunalwahlen versucht Frankreichs Staatsoberhaupt Kapital aus dem Klima-Thema zu schlagen.

Emmanuel Macron hat aus seiner Niederlage bei den Kommunalwahlen schnell gelernt. Am Montag hat der französische Präsident mit einigem Pomp 150 Bürgerinnen und Bürgern empfangen, die neun Monate lang an Vorschlägen für einen besseren Klimaschutz gearbeitet hatten. Dabei versprach er, dem Themen Klimawandel und Umweltschutz in Zukunft oberste Priorität einzuräumen. Auch wolle er gleichzeitig die Demokratie stärken. Deshalb sei er bereit, die Bevölkerung vom kommenden Jahr an über bestimmte Fragen des Klimaschutzes abstimmen zu lassen. Dabei gehe es unter anderem um eine Verfassungsänderung, um die Begriffe Biodiversität – die Vielfalt der Pflanzen- und Tierarten –, Umwelt und den Kampf gegen den Klimawandel in den Verfassungstext aufzunehmen.

Der Empfang fand unter dem Eindruck der Endrunde der Kommunalwahlen in Frankreich statt, bei der die Partei der Grünen die Rathäuser großer Städte wie Straßburg, Lyon oder Bordeaux eroberten.

Grüne erobert Straßburger Rathaus

In Straßburg wird Jeanne Barseghian neue Oberbürgermeisterin. Die 39-jährige Grüne erhielt in der elsässischen Metropole 41,7 Prozent der Stimmen und lag damit klar vor Alain Fontanel (34,96 Prozent) von der Präsidentenpartei La République en Marche.

Auch andernorts endete die Wahl für Macron und seine Partei enttäuschend. So war in Paris Agnès Buzyn, die Kandidatin Macrons, chancenlos. Den Sieg in der Hauptstadt sicherte sich die sozialistische Bürgermeisterin Anne Hidalgo im Bündnis mit den Grünen.

Der Präsident im Umfragetief

Für den Präsidenten geht es nun vor allem darum, mit dem Thema Umweltschutz politisch Punkte zu sammeln, da er seit Monaten in einem Umfragetief steckt und seine Wiederwahl in zwei Jahren inzwischen alles andere als sicher ist.

Macron erklärte weiter, dass er sich auf europäischer Ebene in den nächsten Monaten für eine europäische Kohlenstoffsteuer einsetzen werde. Er kündigte außerdem an, dass in den kommenden zwei Jahren zusätzlich 15 Milliarden Euro in den ökologischen Wandel investiert werden sollen. „Sie haben das Recht, Alarm zu schlagen“, sagte er den Bürgern. Es sei nun die Zeit zum Handeln gekommen.

Kein schärferes Tempolimit auf Autobahnen

Macron hatte den Klima-Bürgerrat und andere Bürgerräte als Reaktion auf die „Gelbwesten“-Proteste 2018 und 2019 und die Forderungen nach mehr direkter Demokratie einberufen. Der Klima-Bürgerrat, dessen 150 Mitglieder nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wurden, hat Empfehlungen zur künftigen Klimapolitik Frankreichs erarbeitet. Dabei ging es vor allem um das Ziel, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 zu verringern.

Unter den rund 150 Vorschlägen des Bürgerrates war auch die Forderung nach einer Senkung des Tempolimits auf Autobahnen von 130 auf 110 Kilometern pro Stunde. Dieses heiße Eisen wollte der Staatschefs allerdings nicht anpacken. „Der ökologische Wandel darf niemals zum Nachteil der Gemeinden, der am stärksten isolierten Regionen, sein“, sagte er. Der Grund für die ablehnende Haltung Macrons liegt auf der Hand. Ein Auslöser für die Proteste der Gelbwesten war eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Landstraßen auf 80 Stundenkilometer. Die Regelung wurde inzwischen wieder aufgehoben.

