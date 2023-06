Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Streit über sein Infrastrukturpaket hat Joe Biden einen Kompromissvorschlag vorgelegt. Die Abstimmung darüber musste dennoch verschoben werden. In Rom und Glasgow kann der US-Präsident nur mit politischen Wunschvorstellungen werben.

An Mahnungen mangelte es nicht. „Ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass das, was in der nächsten Woche passiert, über die Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im