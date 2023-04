Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Syriens Staatschef Baschar al-Assad hat in einer Rede erneut allen Gegnern seines Regimes den Kampf angesagt. Für die an diesem Montag beginnenden UN-Gespräche in Genf heißt das: Verhandlungsfortschritte sind kaum zu erwarten, da gar nicht gewollt.

„Für uns besteht kein Unterschied zwischen einem einheimischen und einem importierten Terroristen“, sagte Assad vor wenigen Tagen im Parlament von Damaskus. Politische Initiativen seiner