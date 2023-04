Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Italien tritt am Donnerstag das neugewählte Parlament zu seiner ersten Sitzung zusammen. Die Wahlsieger, angeführt von Giorgia Meloni, feilschen um Ministerposten.

Es gibt ein italienisches Sprichwort, das man in diesen Tagen in Rom oft hört: „Il buongiorno si vede dal mattino“ („Den guten Tag sieht man am Morgen“). Es bedeutet so viel wie: