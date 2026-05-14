Chinas Staatschef Xi Jinping heißt Donald Trump in Peking herzlich willkommen. Inhaltlich fährt der Gastgeber jedoch eine harte Linie – insbesondere bei der Taiwan-Frage.

Als Donald Trump und Xi Jinping in der Großen Halle des Volkes ihre Gespräche begannen, war der Kontrast zwischen den zwei mächtigsten Männern der Welt offensichtlich. „Wir werden eine fantastische Zukunft haben“, sprach der US-Präsident improvisierend in Superlativen: „Es gibt Leute, die sagen, das ist der größte Gipfel aller Zeiten. So etwas haben sie noch nie gesehen!“ Chinas Parteichef hielt sich streng an seine ausformulierten Notizen und sprach ohne sichtbare Emotionen: „Beide Seiten sollten Partner statt Gegner sein.“

Über zwei Stunden verhandelten Xi und Trump Themen vom Iran-Krieg über den Handelskonflikt bis zur Zukunft Taiwans. Konkrete Ergebnisse blieben offen, beide Seiten beschrieben die Gespräche aber als positiv. Vom chinesischen Außenministerium hieß es in einer ersten Stellungnahme, die USA und China hätten sich darauf geeinigt, eine „konstruktive, strategische Stabilität“ zu etablieren. Es gehe darum, Wettbewerb zu regulieren, Differenzen zu beherrschen und dauerhaften Frieden zu schaffen.

Zwischen Macht und Methode

Beim ersten China-Besuch eines US-Präsidenten seit neun Jahren wurde deutlich, dass die Staatsmänner unterschiedlichen Logiken folgen. Da wäre der von der Tagesaktualität getriebene Trump, der innenpolitisch unter Druck steht. Xi hingegen denkt in Fünfjahresplänen und muss weder kritische Medien noch schlechte Umfragewerte fürchten. Ihm geht es darum, eine strategische Verschnaufpause auszuhandeln für den langfristigen Wettbewerb zwischen den Weltmächten.

Und er sieht sich derzeit eindeutig in der besseren Ausgangslage. Der größte Trumpf in Xi Jinpings Ärmel: Er verfügt über ein Quasi-Monopol auf Seltene Erden – und kontrolliert damit den Zugang zu Rohstoffen, die auch die USA benötigen, um ihre im Iran leer gefeuerten Militärarsenale wieder aufzustocken. Die Gretchen-Frage lautet: Wird Xi Jinping seine Stärke beim Gipfel mit Trump aggressiv ausspielen?

Wenig subtile Warnung in der Taiwan-Frage

Seine Rhetorik zu Taiwan wirkt deutlich druckvoller als bei früheren Treffen. So bezeichnete Xi die sogenannte Taiwan-Frage als „wichtigstes Thema in den chinesisch-amerikanischen Beziehungen“, die – wenn sie „falsch“ behandelt werde – die beiden Länder in einen Konflikt stürzen würde. Es ist eine wenig subtile Warnung an Washington. Ob Xi den US-Präsidenten auch dazu gedrängt hat, ein geplantes elf Milliarden Dollar schweres Waffenpaket nach Taiwan zu unterbinden, ist bislang nicht überliefert.

Im Fokus des zweitägigen Treffens stand die Optik, die der US-Präsident genießt. „Die Ankunft, auf die alle gewartet haben“, titelte das Weiße Haus am Mittwochabend auf seinem X-Account – und lud ein Kurzvideo hoch, das einer Hochglanzwerbung glich: Der US-Präsident fährt darin am Beijing Capital International Airport in seiner Limousine vor, während chinesische Soldaten im Gleichschritt marschieren und ein Jubeltrupp junger Studenten in Zeitlupe Fahnen schwingt. Offenbar möchten die Chinesen ihrem Gast einen Egotrip bieten.

Inszenierung und Grenzen

Aufschlussreich sind auch jene Termine, die Trump während seines Peking-Aufenthalts nicht absolviert. So besucht der 79-Jährige keine Konzerne, weder chinesische noch amerikanische. Er schaut nicht bei seiner Botschaft vorbei, um die Mitarbeiter zu begrüßen, lässt sich nicht von der US-Handelskammer briefen, betritt keinen Universitätscampus und trifft keine Vertreter der unter Druck stehenden Zivilgesellschaft in China.

Stattdessen brachte Trump eine Wirtschaftsdelegation mit, die es in sich hatte. Am Donnerstagmorgen gaben sie ein Bild für die Geschichtsbücher ab: Die reichsten und mächtigsten Männer der Welt, von Elon Musk (Tesla) über Tim Cook (Apple) bis Jensen Huang (Nvidia), warteten brav auf den Stufen vor der Großen Halle des Volkes auf die Ankunft der Staatschefs. Sie wirkten wie Schuljungen auf einem Klassenausflug, rissen Witze und spielten auf ihren Smartphones. Und alle werden sie wohl mit milliardenschweren Deals im Gepäck heimreisen.

Während des glamourösen Gipfeltreffens schimmerten allerdings immer wieder die Grenzen der chinesischen Öffnung durch. Als CNN live zum renommierten „New Yorker“-Journalisten Evan Osnos schaltete, der für den Trump-Besuch nach Peking reiste, brach die Internetverbindung aus seinem Hotelzimmer mehrfach ab. Es war ein symbolträchtiger Moment, der belegt, dass China trotz aller diplomatischen Inszenierung ein kontrollierter und digital abgeschirmter Ort bleibt.