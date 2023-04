Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Geheimdienst in Warschau soll im Wahlkampf 2019 zwei Anwälte, die die Justizreformen in Polen kritisieren, mit einem speziellen Handyprogramm abgehört haben. Das israelische Unternehmen, das den Staatstrojaner allein für den Kampf gegen Terroristen und Schwerstkriminelle entwickelt hat, sieht in beiden Fällen nur die Spitze eines Eisbergs.

„Polnisches Watergate“ titelt Polens auflagenstärkste Tageszeitung Gazeta Wyborcza am Mittwoch. Angeblich sollen Polens Geheimdienste das Handy des Rechtsanwalts Roman Giertych während