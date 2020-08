Das Video eines Polizeieinsatzes, in dessen Folge ein Mann gestorben ist, erschüttert Belgien. Die Witwe des Toten erhebt schwere Vorwürfe gegen die belgischen Behörden.

Es geht um einen Vorfall in einer Zelle des Flughafens Charleroi im französischsprachigen Teil des Landes im Februar 2018. Auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera, die die belgische Zeitung „Het Laatste Nieuws“ bereits am Mittwoch veröffentlichte, ist zu sehen, wie der Slowake Jozef Chovanec seinen Kopf mehrfach gegen eine Wand schlägt. Sein Gesicht ist blutüberströmt.

Später scheinen mehrere Beamte den 38-Jährigen zu fixieren, während eine Kollegin offensichtlich den Hitlergruß zeigt. Medienberichten zufolge erleidet der Mann einen Herzstillstand. Es ist zu sehen, wie versucht wird, ihn wiederzubeleben. Am nächsten Tag stirbt Chovanec Medienberichten zufolge im Krankenhaus.

Nach der Veröffentlichung des Videos wurde die Polizistin, die den Hitlergruß zeigt, in den Innendienst versetzt, wie eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Man nehme die Angelegenheit sehr ernst. Am Donnerstag legte zudem der Vize-Bundespolizeichef des Landes sein Amt nieder.

Die Frau des Toten fordert Aufklärung: „Warum haben sie ihn so behandelt - schlechter noch als ein Tier?“, sagte sie „Het Laatste Nieuws“. Als sie das Video gesehen habe, habe sie sofort an den Afroamerikaner George Floyd gedacht, der bei einem brutalen Polizeieinsatz in den USA getötet wurde. Sie wolle Gerechtigkeit für ihren Mann.