Die Anzahl der politisch motivierten Straftaten in Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich angestiegen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte: „Die größte Bedrohung ist nach wie vor die Bedrohung von rechts.“

Mehr als die Hälfte aller politisch motivierten Fälle wurden der rechten Szene zugeordnet, sagte der Minister bei der Vorstellung der Fallzahlen von 2019. Mit 22.342 Fällen stiegen Taten aus dem rechtsextremen Umfeld um 9,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr an. Gewaltdelikte machten 4,4 Prozent der rechten Fälle aus, sie gingen laut Seehofer leicht zurück. Fast zwei Drittel der Taten waren sogenannte Propagandadelikte wie das Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole. Es gebe „allen Grund, mit höchster Wachsamkeit vorzugehen“, sagte Seehofer. Er sprach von einer „langen Blutspur“ des Rechtsextremismus, die sich von den Taten des NSU über die Anschläge von München, Halle und Hanau bis zu dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor fast genau einem Jahr ziehe. Die Zahlen erfüllten ihn mit „großer Sorge“, sagte Seehofer.

Höchstwert bei judenfeindlichen Delikten

Die Anzahl judenfeindlicher Delikte erreichte mit 2000 erfassten Fällen das höchste Niveau seit Beginn der Erfassung im Jahr 2001. Davon hatten 93,4 Prozent einen rechtsextremistischen Hintergrund.

Insgesamt registrierten die Sicherheitsbehörden im vergangenen Jahr 41.777 politisch motivierte Straftaten und damit 14 Prozent mehr als im Vorjahr.

Bei Brandstiftungen und Sachbeschädigungen wurden mehrheitlich Tatverdächtige aus dem linken Spektrum ermittelt. Tätern aus diesem Bereich werden knapp 10.000 Fälle zugerechnet, knapp 24 Prozent mehr als im Vorjahr.

Extremistische Vereinigungen verboten

Bei den religiös motivierten Taten ist ein Rückgang um mehr als 27 Prozent auf 425 Straftaten zu verzeichnen. Ein Grund dafür könnte die Ernüchterung sein, die nach dem Niedergang des sogenannten Kalifats der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und dem Irak bei einigen Islamisten um sich gegriffen hat. Zudem waren in den Jahren zuvor mehrere extremistische Vereinigungen verboten worden.

Bei der Statistik zur politisch motivierten Kriminalität handelt es sich um eine sogenannte Eingangsstatistik. Das heißt, die Straftaten werden bereits beim ersten Anfangsverdacht erfasst.