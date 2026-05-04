Auch wenn die Zustimmung zur Demokratie hoch bleibt, besorgt es, wie negativ die Leistung politischer Entscheider wahrgenommen wird.

Die Ergebnisse des neuen Demokratiemonitors der Bertelsmann-Stiftung erinnern bisweilen an die Gefühlslage eines Fußballfans, dessen Team im Abstiegskampf steckt: Grundsätzlich hält man seinem Verein positiv die Treue, doch mit der Leistung auf dem Platz ist man alles andere als zufrieden.

Mit den Deutschen und der Demokratie verhält es sich ähnlich: 82 Prozent bekennen sich klar zu den Werten der liberalen Demokratie. Sobald es jedoch um ihr tatsächliches Funktionieren geht, bricht die Zustimmung drastisch ein – auf im Schnitt nur 29 Prozent.

Es braucht schnell spürbare Ergebnisse

Die Studienautoren sehen zwar keinen Grund für Alarmismus, doch diese Entwicklung ist durchaus besorgniserregend. Denn je weniger Menschen die Demokratie für intakt halten und je unzufriedener sie mit ihren Entscheidern sind, desto größer werden Frust und Groll gegenüber den Institutionen und Parteien. Und desto größer wird der Zulauf zu anderen politischen Kräften – teils sogar solchen, die demokratische Grundpfeiler schleifen wollen.

Wer den Rückhalt der Demokratie sichern will, darf die politische Performance nicht dauerhaft zum Ärgernis werden lassen. Das richtet sich vor allem an die Bundesregierung, die aus dieser Umfrage nicht die falschen Schlüsse ziehen sollte: Sie muss bessere Leistungen und Ergebnisse liefern – mit Reformen, die die Bürger spüren und die so den Glauben an die Funktionsfähigkeit der Demokratie wiederherstellen.