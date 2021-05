Das Urteil gegen zwei renommierte Historiker ist ein Schlag gegen die unabhängige Holocaust-Forschung in Polen.

Keine Frage: Wer zeitgeschichtlich forscht, muss mehr als sorgfältig sein. Gerade wenn es um Gräueltaten während der Nazizeit geht. Niemand darf zu Unrecht beschuldigt werden. Die unabhängige Forschung darf allerdings auch nicht behindert werden, indem man Historiker mit Prozessen überzieht.

Letzteres droht Wissenschaftlern nach dem Warschauer Urteil, egal ob sie in Polen forschen oder anderswo. Es reiht sich nahtlos ein in die Strategie der nationalkonservativen PiS-Regierung, die ihre ganz eigene Sicht der Vergangenheit durchsetzen möchte. Dazu gehört, dass es – so die Lesart der PiS – polnischerseits keine Rassisten und Judenfeinde gegeben habe und auch heute nicht gebe. Diese Geschichtsklitterung hat schon häufiger für Verstimmungen zwischen Polen und Israel und auch für Kritik seitens der Experten der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem gesorgt.

Forschungsdebatten gehören nicht vor Gericht

Ob nun den von der Klägerin herbeigeschafften Zeugen mehr Glauben zu schenken ist als der Aussage von Holocaust-Überlebenden, sei dahingestellt. Mögliche Zweifel an der Seriosität der Forschungsarbeit der beiden renommierten Historiker hätten sowieso in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung geklärt werden müssen und nicht vor einem polnischen Bezirksgericht.

Geschichtsforschung wird politisch instrumentalisiert

Dass hinter diesem Prozess die Organisation „Festung des guten Namens“ steht, die um den „guten Ruf“ Polens kämpft, macht die Stoßrichtung mehr als klar: Hier geht es darum, die Geschichtsforschung zu instrumentalisieren und all die Historiker, die sich nicht vor diesen Karren spannen lassen, auszubremsen und einzuschüchtern.