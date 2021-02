Zwei Historiker müssen sich in Polen wegen Verleumdung vor Gericht verantworten. Ihr Buch befasst sich mit dem Schicksal polnischer Juden unter deutscher Besatzung, aber auch mit der Rolle der Polen im Zweiten Weltkrieg.

Kollaboration mit den Nazis während der deutschen Besatzungszeit – in Polen ist das immer noch ein Reizthema. Wer sich damit befasst, gerät schnell ins Visier der Rechtskonservativen. Das bekommen gerade die renommierten Holocaust-Forscher Barbara Engelking und Jan Grabowski zu spüren. Sie stehen in Warschau vor Gericht – wegen ein paar Sätzen und zweier Fußnoten in einer umfangreichen historischen Studie. Wissenschaftler und Holocaust-Experten weltweit schlagen Alarm. Das Urteil in dem Fall soll an diesem Dienstag fallen.

In ihrem 2018 erschienenen Forschungswerk „Dalej jest noc“ (Und immer noch ist Nacht) haben Engelking und Grabowski gemeinsam mit anderen Autoren in neun Lokalstudien untersucht, welche Überlebensstrategien Juden in der ostpolnischen Provinz unter deutscher Besatzung hatten. Polen wurde 1939 von Nazi-Deutschland überfallen, bis 1945 war es unter deutscher Besatzung. Insgesamt drei Millionen polnische Juden wurden von den Nationalsozialisten ermordet. Die Besatzer verfügten die Todesstrafe für jeden Polen, der Juden half. Trotzdem gab es viele Mutige, die genau das taten. Auch im Buch von Engelking und Grabowski finden sich viele Beispiele dafür. Aber es gibt auch schwer erträgliche Schilderungen von Antisemitismus, Denunziation und Verstrickung von Polen in NS-Verbrechen. Das kratzt heftig am Geschichtsmythos von den Rettern, den Polens Rechte kultiviert.

Rechtsnationale Stiftung involviert

Gegen die Historiker klagt die 80-jährige Filomena Leszczynska, Nichte eines früheren Ortsvorstehers aus Ostpolen. Sie sieht die Erinnerung an ihren Onkel geschädigt, verlangt umgerechnet rund 22.500 Euro Entschädigung und eine öffentliche Entschuldigung. Unterstützt wird die Klage von der rechtsnationalen Stiftung „Reduta. Festung des guten Namens – Liga gegen Verleumdung“.

Dass Grabowski und Engelking vor den Kadi gezerrt werden, entsetzt Historiker und Holocaust-Experten. „Längerfristig könnten solche Angriffe dazu führen, dass unabhängige Forschung über den Holocaust in Polen beendet wird“, befürchtet Grabowski selbst. Die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem spricht von „einer schwerwiegende Attacke auf freie und offene Forschung“.