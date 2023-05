Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die britische Regierung will Asylbewerber offshore, also von der Küste weg, auslagern. Wie Pläne des Innenministeriums offenbaren, erwog man, Asylbewerber auf die Ascension Islands in den Südpazifik zu schicken. Weil sich das als nicht praktikabel herausstellte, denkt man jetzt über Alternativen nach.

Die Idee mit den Ascension Islands, den Himmelfahrtsinseln, als Platz für ein Asylbewerberzentrum ist nur eine von mehreren bizarren Vorschlägen, die Innenministerin Priti Patel in den