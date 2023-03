Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die EU-Kommission will der Wirtschaft das nächste Etikett für Nachhaltigkeit verpassen. Unternehmen sollen nach ihrem gesellschaftlichen Nutzen bewertet werden. Mit welchem Argument sogar die Rüstungsindustrie einen solchen Anspruch erhebt.

Eigentlich ist es eine gute Idee. Die EU-Kommission will eine Art Empfehlungskatalog erstellen, in dem Anleger nachlesen können, welche Unternehmen besonders nachhaltig arbeiten und so der Gesellschaft